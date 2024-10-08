Стало известно, почему из бразильского мирного плана исчез пункт о нерушимости границ

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Ткачик Олеся
Попытки вовлечь Бразилию в урегулирование войны между Россией и Украиной вряд ли будут успешными, заявил в интервью "Главкому" украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.
Украина и Бразилия
По его словам, такие страны как Индия, Китай и Бразилия имеют тесные связи с Россией, хотя их риторика в отношении Украины отличается. В частности, в последнем варианте бразильско-китайского мирного плана исчез пункт о незыблемости границ, вызывающий беспокойство.
Дипломат считает, что китайское влияние на этот мирный план значительно превосходит бразильское. Встречаясь с руководителями одного из самых влиятельных аналитических центров Бразилии, Мельник услышал, что Бразилия внесла лишь 20% вклада в этот документ, и он не вызывает значительную поддержку в бразильском обществе.
Мельник считает, что урегулирование конфликта с участием Бразилии не будет иметь шансов на успех, пока эта страна будет поддерживать диалог только с одной стороной. То есть, по его мнению, без укрепления доверия на самом высоком уровне между Украиной и Бразилией какие-либо мирные инициативы будут обречены на провал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подверг критике Китай и Бразилию за их мирную инициативу, которая была согласована без Украины, но с интересами России.
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