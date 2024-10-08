Стало известно, почему из бразильского мирного плана исчез пункт о нерушимости границ

Попытки вовлечь Бразилию в урегулирование войны между Россией и Украиной вряд ли будут успешными, заявил в интервью "Главкому" украинский посол в Бразилии Андрей Мельник.

Украина и Бразилия

По его словам, такие страны как Индия, Китай и Бразилия имеют тесные связи с Россией, хотя их риторика в отношении Украины отличается. В частности, в последнем варианте бразильско-китайского мирного плана исчез пункт о незыблемости границ, вызывающий беспокойство.

"Такой подход для нас является, конечно же, значительным вызовом. Он очень разочаровывает. На эту тему были очень откровенные разговоры с бразильскими топ-дипломатами. Ответ был такой: упоминания о территориальной целостности среди шести пунктов их плана нет, потому что это якобы само собой Понятно, что мы же не ссылаемся постоянно на Конституцию, она и так всегда действует.

Дипломат считает, что китайское влияние на этот мирный план значительно превосходит бразильское. Встречаясь с руководителями одного из самых влиятельных аналитических центров Бразилии, Мельник услышал, что Бразилия внесла лишь 20% вклада в этот документ, и он не вызывает значительную поддержку в бразильском обществе.

"Именно международное право является фундаментом территориальной целостности Бразилии. Поэтому очень странно слышать, как сегодня бразильцы философствуют о важности фактора "легитимных" интересов Москвы или "угрожающем" расширении НАТО, дублируя печально известные нарративы Кремля", — подчеркивает посол.

Мельник считает, что урегулирование конфликта с участием Бразилии не будет иметь шансов на успех, пока эта страна будет поддерживать диалог только с одной стороной. То есть, по его мнению, без укрепления доверия на самом высоком уровне между Украиной и Бразилией какие-либо мирные инициативы будут обречены на провал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подверг критике Китай и Бразилию за их мирную инициативу, которая была согласована без Украины, но с интересами России.



