«Торнадо» из комаров пронеслось по городу в Аргентине (ВИДЕО)



















Жители провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) стали свидетелями необычного "торнадо", который состоял из большого количества комаров. Это явление удалось заснять на видео.

рой комаров образовал торнадо / Фото: James Jordan/Flickr.com

Очевидцы рассказывают, что после дождя насекомые начали кружить на высоте около 100 м и образовали рой, недалеко от шоссе 74. Колонна из насекомых становилась все более плотной и увеличивалась в размерах. С далека казалось будто образовался настоящий торнадо.

Один из жителей, который двигался по этой трассе на автомобиле сумел заснять необычное поведение этих насекомых.

Представители Центра паразитологических и эпидемиологических исследований заявили, что явление хоть и выглядит пугающее, но такой рой комаров не опасен для людей, но способен навредить сельскому хозяйству. Эксперты объяснили, что после сильного дождя образовались большие лужи со стоящей водой, а для самок комаров такие условия являются идеальными для откладывания яиц.

Жителям аргентинской провинции посоветовали переждать 15 дней, по истечению этого времени комары должны исчезнуть. Но на этот период лучше закрыть все окна или использовать противомоскитные сетки. Также горожан просят не оставлять открытыми сосуды с водой. Вместо того чтобы следовать рекомендациям, жители попросили власть избавиться от "торнадо" комаров.

Напомним, что комары — мелкие кровососущие насекомые, которые могут переносить множество опасных заболеваний. Каких именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Северной Каролины изобрели эффективный способ борьбы с комарами.

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