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В Боливии женщина нашла отрубленный человеческий палец в бургере (ФОТО, ВИДЕО)

Было установлено, что посетительнице попался настоящий человеческий палец

сегодня, 19:50
Автор:

Денис Подставной








Жительница Боливии обнаружила в своем бургере пугающий "ингредиент" — человеческий палец. Об этом сообщает издание The Sun.

В Боливии женщина нашла отрубленный человеческий палец в бургере (ФОТО, ВИДЕО)

Женщина нашла в бургере человеческий палец. Фото: Metro

По словам источника, Эстефани Бенитес приобрела в одном из фаст-фудов своего города  Санта-Крус-де-ла-Сьерра бургер. Откусив кусок, женщина обнаружила, что внутри ее гамбургера находится человеческий палец. Посетительница сообщила о случившемся руководству заведения.  

В Боливии женщина нашла отрубленный человеческий палец в бургере (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Представители фаст-фуда извинились перед покупательницей за произошедший инцидент и спросили, что они могут сделать для нее, чтобы загладить вину. Позже руководство предложило закрыть ресторан пока Эстефани Бенитес находилась там. Однако уже через некоторое время заведение продолжило обслуживать клиентов. Женщине объяснили, что бургеры в ресторан приходят уже готовыми. Также представители отметили, что такой случай произошел в их заведении впервые. 

Эдсон Клаур, директор Специальных сил по борьбе с преступностью Национальной полиции, затем подтвердил местным СМИ, что сотрудник компании, которая занимается приготовлением этих бургеров, ранее потерял часть указательного пальца на работе.

Вице-министр по защите прав потребителей поспособствовал тому, чтобы филиал был временно закрыт, а на компанию был наложен штраф. 

Видео было опубликовано на YouTube- канале BILD.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в нидерландском ресторане подают бургер за шесть тысяч долларов. Владелец заведения рассказал, что надеется на то, что его блюдо сможет попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, как выглядит самая дорогая еда в мире. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://www.the-sun.com/news/3673264/woman-chews-burger-containing-rotting-human-finger-bolivia/
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