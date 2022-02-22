В Аргентине пожары выжгли сотни гектаров земли: какая там ситуация

В Аргентине несколько недель не могут остановить масштабные пожары на севере страны. Сообщается, что огонь выжег около 800 тысяч гектаров земли, уничтожив леса, пастбища, фермы. В последние дни от восьми разрозненных пожаров пострадала аргентинская провинция Корриентес. Об этом пишет "Aljazeera".

Фото иллюстративное / Pixabay

На помощь местным оперативным службам прибыли пожарные подразделения из других провинций Аргентины, Бразилии и Боливии. Пожарные, полиция и волонтеры в течение недель пытались потушить пожары, возникшие из-за засухи в регионе.

Известно, что пламя ежедневно продвигалось на около 30 000 га. В результате уничтожены 9% земли в регионе, который полностью зависит от сельского хозяйства. Пожары начали распространяться по территориям страны с середины января, а засушливая погода и сильный ветер способствовали свирепствовавшей стихии. В воскресенье, 20 февраля, в регионе прошли небольшие дожди, поэтому местные жители надеются, что все таки им удастся локализовать возгорание.



"Такого никогда не было. Мы никогда не переживали ничего подобного. Мы действительно ошеломлены. Вот что я могу вам сейчас сказать. Это удар для провинции", – рассказал местный житель Хорхе Айяла.

Общественные деятели приступили к сбору средств для пострадавших от пожаров. Населению подвозят гуманитарную помощь. Волонтеры говорят, что небезразличные граждане привозят воду, фрукты и лед для борющихся с огнем, пострадавших и животных, которых удалось спасти от огня.



По подсчетам властей, сумма ущерба достигает более 26 миллиардов аргентинских песо (более 240 миллионов долларов), а эксперты говорят, что на восстановление провинции могут понадобиться годы.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, кого накажут за масштабные пожары в Луганской области. Летом 2020 года в Луганской области разгорелись массовые пожары, ответственность за ущерб от них возложена на госслужащих.

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