В Боливии прямо во время футбольного матча "пылевой дьявол" едва не снёс игроков (ВИДЕО)



















В Боливии на футбольном стадионе образовался сильный пылевой вихрь. Об этом сообщает издание BBC.

В Боливии на футбольном поле образовался пылевой вихрь. Фото: кадр из видео

Как стало известно, во время футбольного матча по полю пронесся вихрь. Данное атмосферное явление образовалось незадолго после начала игры.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено данное событие. На нём видно, как внезапно образовавшийся вихрь пронёсся по полю едва не зацепив футболистов.

Как сообщается, он шокировал игроков, однако, похоже, не причинил никакого ущерба.

Для справки: данное явление называют пылевыми дьяволами. Они представляют собой вихревое движение воздуха, которое возникает у поверхности земли днём в малооблачную и обычно жаркую погоду, при сильном прогреве поверхности земли Солнцем. Обычно они существуют от нескольких секунд до нескольких минут.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный курорт в Запорожской накрыл шторм. Во время него над поверхностью Азовского моря образовался смерч. Сообщается, что он не добрался до берега, но изрядно напугал отдыхающих. Атмосферное явление удалось запечатлеть курортникам. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в провинции, которая находится в центральной части Китая прошли сильные дожди. После них в этой местности образовались наводнения, которые нанесли катастрофический ущерб. В результате стихии по меньшей мере погибли двенадцать человек и еще как минимум шестеро получили травмы. Сообщается, что из провинции было эвакуировано около ста тысяч человек. Власти проводят эвакуацию местных жителей в безопасные районы.

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