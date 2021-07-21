В Китае разрушилась плотина: затоплен целый город (ВИДЕО)





































На китай обрушились мощные ливни. Из-за наводнения прорвало плотину. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В Китае прорвало плотину в результате наводнения. Фото из открытых источников

Как стало известно, в провинции Хэнань, что в центральной части Китая из-за наводнения, вызванного мощным дождем разрушилась плотина, которая находится недалеко от города Чжэнчжоу.

Сообщается, что в провинции эвакуированы около ста тысяч человек. Более шести тысяч сотрудников пожарной службы задействованы в спасательных операциях.

Согласно информации СМИ, в Чжэнчжоу затопило метрополитен. Пассажиры оказались заблокированы. Им на помощь поспешили спасатели, которые провели эвакуацию. В результате происшествия погибло двенадцать человек, и еще шестеро получили повреждения разной степени тяжести. Аэропорт города отменил прием всех рейсов до завтрашнего дня.

По информации издания Cиньхуа, мощные дожди заставили штаб по борьбе с наводнениями и засухой, который находится в административном центре провинции, повысить уровень экстренного реагирования на наводнения до максимально возможного.

В Сети появились видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что одна из китайских провинций, что на севере страны пострадала от вспышки торнадо. Эта вспышка стала самой сильной за последнее десятилетие. Сообщается, что, как минимум три из десяти вихрей были мощными. Смерчи появлялись даже в центре городов. Они нанесли катастрофический ущерб. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на провинцию Сычуань в Китае обрушились мощные ливни. В результате мощных дождей уровень воды поднялся в четырнадцати реках. Стихия разрушила мосты и лодки. Эвакуируют более четырех тысяч человек. Отмечается, что дождь и наводнение затронули более 120 тысяч человек. Причинён ущерб на сумму более 27 миллионов долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!