logo
Русский Українська

BTC/USD

31395.80

ETH/USD

1896.16

LTC/USD

113.39

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Китай В Китае разрушилась плотина: затоплен целый город (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае разрушилась плотина: затоплен целый город (ВИДЕО)

В провинции эвакуированы около ста тысяч человек

сегодня, 11:33
Автор:

Денис Подставной
















На китай обрушились мощные ливни. Из-за наводнения прорвало плотину. Об этом сообщает телеканал CGTN. 

В Китае разрушилась плотина: затоплен целый город (ВИДЕО)

В Китае прорвало плотину в результате наводнения. Фото из открытых источников

Как стало известно, в провинции Хэнань, что в центральной части Китая из-за наводнения, вызванного мощным дождем разрушилась плотина, которая находится недалеко от города Чжэнчжоу. 

Сообщается, что в провинции эвакуированы около ста тысяч человек. Более шести тысяч сотрудников пожарной службы задействованы в спасательных операциях. 

Согласно информации СМИ, в Чжэнчжоу затопило метрополитен. Пассажиры оказались заблокированы. Им на помощь поспешили спасатели, которые провели эвакуацию. В результате происшествия погибло двенадцать человек, и еще шестеро получили повреждения разной степени тяжести. Аэропорт города отменил прием всех рейсов до завтрашнего дня. 

По информации издания Cиньхуа, мощные дожди заставили штаб по борьбе с наводнениями и засухой, который находится в административном центре провинции, повысить уровень экстренного реагирования на наводнения до максимально возможного.

В Сети появились видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что одна из китайских провинций, что на севере страны пострадала от вспышки торнадо. Эта вспышка стала самой сильной за последнее десятилетие. Сообщается, что, как минимум три из десяти вихрей были мощными. Смерчи появлялись даже в центре городов. Они нанесли катастрофический ущерб. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на провинцию Сычуань в Китае обрушились мощные ливни. В результате мощных дождей уровень воды поднялся в четырнадцати реках. Стихия разрушила мосты и лодки. Эвакуируют более четырех тысяч человек. Отмечается, что дождь и наводнение затронули более 120 тысяч человек. Причинён ущерб на сумму более 27 миллионов долларов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/news/world/2021-07-21/v-kitae-prorvalo-plotinu---tselyiy-gorod-ushel-pod-vodu-video-masshtabnogo-navodneniya/238841
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ