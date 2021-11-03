В Бразилии мужчина спасался от пчел и был съеден пираньями

В бразильском штате Минас-Жерайс мужчина прыгнул в озеро, чтобы спастись от пчелиного роя, но его съели пираньи. Об этом сообщает бразильская газета Estado de Minas. Инцидент произошел во время рыбалки на озере в сельской местности Бразилия де Минас. 30-летний погибший находился там вместе двумя друзьями.

Пчелы - фото из открытых источников

По данным пожарной службы, мужчины заметили надвигавшийся на них рой пчел. Все трое прыгнули в озеро, чтобы спастись. Двум удалось уплыть.





Третий мужчина, как считается, утонул и подвергся нападению пираний. Его тело с повреждениями лица и тела нашли в 4 метрах от берега озера. Пираньи обитают в пресных водах Южной Америки. Они являются жителями бассейна реки Амазонка, также распространены в Ориноко, реках Гвианы, реках Парагвай и Парана и в реке Сан-Франсиску. Приступы пираний на людей действительно случаются время от времени. Обычно пляжи у водоемов, где водятся эти рыбы, имеют предупредительные знаки или ограждены.





Напомним, в Калининграде в одном из городских прудов рыбак поймал сразу нескольких пираний. Рыбак принес неизвестных ему рыб в музей, где специалисты сразу же установили, что это настоящие южноамериканские пираньи из семейства паку. "Но в отличие от своих обыкновенных сородичей, этот вид питается водными растениями и орехами", — отметил собеседник агентства. По его словам, в городском пруду необычные рыбы появились, скорее всего, из-за того, что владелец аквариума, в котором жили пираньи, просто выпустил их, а не стал убивать. Представитель музея заключил, что в калининградском пруду эти рыбы были обречены. Возможно, они смогли бы прокормиться два-три месяца, но все равно погибли бы от холода зимой.

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