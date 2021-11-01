В Бразилии погибли 9 человек в пещере: какая причина

В Бразилии работники пожарной части проводили тренировки в одной из пещер, когда произошла трагедия. Об этом сообщают на странице пожарной части в Twitter.

В пещере случился обвал свода, фото Twitter Corpo de Bombeiros da PMESP

Известно, что трагедия произошла в бразильском штате Сан-Пауло. Во время обрушения свода в пещере людей привалило камнями и обломками породы. Коллеги начали разыскивать под завалами потерпевших. Информацию о происшествии подтвердил глава штата Сан-Паулу Доао Дориа.

Всего в пещере Итамбе, расположенной в регионе Рибейран-Прету, находилось примерно 28 человек. Сначала сообщалось о шести пропавших без вести. Затем коллеги обнаружили три тела погибших под обломками. Однако после поисковых работ выяснилось, что другие шесть человек тоже не выжили.



Одного человека таки спасли и доставили в отделение интенсивной терапии с травмами, его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что среди обучавшихся на месте были гражданские пожарные и участники школы выживания. Известно, что обрушилась верхняя часть пещеры. На помощь пострадавшим прибыли экстренные службы. Также несколько человек получили ранения от обрушения.

Как сообщал портал "Комментарии", на вечеринке в США погибли люди. Во время празднования Хеллоуина один из гостей начал стрелять. Были убиты два человека. Событие произошло в банкетном зале, где находились около 400 человек.

Также мы писали, что в Одесской области двое ровесников столкнулись на мопедах. В результате ДТП погиб один из ребят. Одесские полицейские сообщают, что водитель мопеда Suzuki скончался на месте происшествия от полученных травм, у другого подростка лишь легкие повреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!