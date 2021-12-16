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В Бразилии политики разрешили спор на ринге: из-за чего подрались

В бразильском городе мэр вышел на ринг против соперника

сегодня, 12:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Мэр амазонского города Борба и бывший советник вышли на ринг для поединка из-за спора. Бой транслировали в прямом эфире в Интернете. Об этом пишет The Guardian.

В Бразилии политики разрешили спор на ринге: из-за чего подрались

В городе Бразилии политики вышли на ринг, фото из открытых источников

Симау Пейшоту и Эринеу да Силва сражались перед сотнями зрителей в спортзале местной школы в Борбе. Сильва критиковал мэра за то, что тот не смог сохранить аквапарк у реки Мадейра и обозвал руководителя города "негодяем" и "мошенником". Тогда он вызвал на бой мэра, тот согласился встретиться на ринге. Мэр заверил граждан, что будет участвовать в бою по правилам внутри ринга, а не на улице.

Схватка между политиками длилась 13 минут. Мэр Борби нанес несколько болезненных ударов сопернику. На первых секундах 39-летний мэр ненадолго сверг Силву на землю. Но 45-летний Силва отразил атаку. После трех беспорядочных раундов противник нанес несколько сильных ударов мэру Борби, однако он проиграл по количеству очков.

Драка в Борбе была не единственным эпизодом политического насилия, о котором сообщалось в Бразилии в эти выходные. В воскресенье охранников и сторонников ультраправого лидера страны Жаира Болсонара обвинили в нападении на журналистов, освещавших визит президента.

Критики в соцсетях написали, что в последнее время политика в Бразилии стала агрессивной и это вызывает беспокойство. Люди сравнивают страну с "диким западом".

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии погибли несколько детей, другие травмированы. В Тасмании произошла трагедия в начальной школе, где погибли шестиклассники. В тот день дети праздновали завершение семестра.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/dec/13/brazilian-politicians-in-three-round-punch-up-after-waterpark-feud
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