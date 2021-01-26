В Бразилии произошла автокатастрофа: погиб 21 человек (ФОТО)

В городе Гуаратубе, что в бразильском штате Парана, произошла жуткая автокатастрофа, в результате которой погиб 21 человек. В числе умерших также есть и дети. Об этом информирует издание Globo.

Смертельное ДТП в Бразилии - фото: Globo

Так, утром 25 января, во время поездки автобус внезапно врезался в отбойник и слетел в кювет. Как сообщил батальон воздушных операций военной полиции, всего в автобусе было 52 пассажира и 2 водителя. В результате происшествия погиб 21 человек и еще 33 пострадали. Известно, что среди умерших есть пять подростков и один ребенок. Семеро из пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии. С места происшествия всех пострадавших доставили в госпитали в населённых пунктах Жоинвилль и Куритиба.

По данным Федеральной дорожной полиции (PRF), авария произошла на 668 км на участке, известном как Курва-да-Санта. Для проведения спасательных работ движение на трассе пришлось временно остановить. Это привело образованию пробки длиной в 22 км. Уже во второй половине дня движение было возобновлено.





На данный момент ведется расследования по делу этой страшной автокатастрофы. В полиции отмечают, что сейчас пока невозможно ответить, что именно стало причиной ДТП. Есть только предположения, что к аварии могли привести технические неполадки в транспортном средстве.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Черкасской области двое мужчин и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лёд. Тела на поверхность поднимали спасатели. Также сайт информировал о том, что были обнаружены тела украинцев, которые находились на затонувшем судне в Черном море.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!