logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

34204.67

ETH/USD

1435.18

LTC/USD

145.70

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии разбился самолет с футболистами: известны имена погибших (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бразилии разбился самолет с футболистами: известны имена погибших (ФОТО)

Четверо футболистов погибли в результате авиакатастрофы

сегодня, 14:50
Автор:

Мокрик Анастасия

На частной взлетно-посадочной полосе в  посёлке Лузимангес произошла авиакатастрофа с самолетом, на борту которого находились участники бразильского футбольного клуба Palmas. Об этом сообщает издание Globo.

В Бразилии разбился самолет с футболистами: известны имена погибших (ФОТО)

В Бразилии погибли футболисты, разбившись на самолёте - фото: из открытых источников

Трагедия случилась в воскресенье, 24 января, примерно в 8 часов утра. Спустя всего несколько минут после взлета в районе Лузимангес в Порто-Насиональ, самолет упал, разбившись об землю. В результате происшествия погибли все, кто был на борту.

По информации источника, жертвами авиакатастрофы являются: 23-летний полузащитник Маркус Молинари, 27-летний вратарь Рануле, 23-летний левый защитник Лукас Пракседес, 28-летний защитник Гильерме Ноэ, а также 32-летний президент клуба Palmas.

В Бразилии разбился самолет с футболистами: известны имена погибших (ФОТО) - фото 2

Как оказалось, участники футбольного клуба вместе с его президентом направлялись в бразильский город Гояния, где им предстояло сразиться с командой Вила-Нова за Зеленый кубок. Сотрудники Palmas заявили, что этот самолет недавно  приобрел  президент клуба Лукас Мейра. Известно, что четверо футболистов отправились в Гянию чуть раньше, а  еще одна часть команды должна была прилететь через некоторое время после тех, что летел в том самом самолёте. 

Игра должна была состояться сегодня, 25 января. Вила-Нова написал о трагедии в социальной сети и выразил свои сожаления по поводу авиакатастрофы. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что у берегов Турции затонул сухогруз, на борту которого находились украинцы, а также о том, что умер отец Насти Каменских. Певица поделилась трогательным видео и подписью к нему.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://globoesporte.globo.com/to/futebol/times/palmas/noticia/acidente-com-aviao-mata-jogadores-e-presidente-do-palmas.ghtml
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ