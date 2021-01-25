В Бразилии разбился самолет с футболистами: известны имена погибших (ФОТО)

На частной взлетно-посадочной полосе в посёлке Лузимангес произошла авиакатастрофа с самолетом, на борту которого находились участники бразильского футбольного клуба Palmas. Об этом сообщает издание Globo.

В Бразилии погибли футболисты, разбившись на самолёте - фото: из открытых источников

Трагедия случилась в воскресенье, 24 января, примерно в 8 часов утра. Спустя всего несколько минут после взлета в районе Лузимангес в Порто-Насиональ, самолет упал, разбившись об землю. В результате происшествия погибли все, кто был на борту.

По информации источника, жертвами авиакатастрофы являются: 23-летний полузащитник Маркус Молинари, 27-летний вратарь Рануле, 23-летний левый защитник Лукас Пракседес, 28-летний защитник Гильерме Ноэ, а также 32-летний президент клуба Palmas.





Как оказалось, участники футбольного клуба вместе с его президентом направлялись в бразильский город Гояния, где им предстояло сразиться с командой Вила-Нова за Зеленый кубок. Сотрудники Palmas заявили, что этот самолет недавно приобрел президент клуба Лукас Мейра. Известно, что четверо футболистов отправились в Гянию чуть раньше, а еще одна часть команды должна была прилететь через некоторое время после тех, что летел в том самом самолёте.

Игра должна была состояться сегодня, 25 января. Вила-Нова написал о трагедии в социальной сети и выразил свои сожаления по поводу авиакатастрофы.

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