В Бразилии сильный ветер обрушил 24-метровую статую Свободы (ВИДЕО)

В Бразилии ветер разрушил 24-метровую статую Свободы. Фото из открытых источников

В южной части Бразилии мощный шторм привел к обвалу 24-метровой копии Статуи Свободы, установленной возле торгового центра сети Havan в городе Гуаиба, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Инцидент произошел 15 декабря около 15:00 по местному времени в разгар непогоды, когда скорость порывов ветра достигала почти 100 км/ч.

По информации компании Havan и местных властей, в результате падения статуи Свободы никто не пострадал. Обрушилась верхняя часть конструкции высотой около 24 метров, в то время как 11-метровый постамент остался невредимым. Общая высота бразильской статуи Свободы вместе с основанием достигала примерно 35 метров. После инцидента территорию вокруг торгового центра немедленно оцепили из соображений безопасности, а строительные бригады приступили к демонтажу обломков.

Момент падения статуи Свбоды в Бразилии зафиксировали местные жители. Видео и фото быстро распространились в социальных сетях и местных СМИ. На кадрах видно, как сильный порыв ветра срывает падающую вблизи супермаркета конструкцию.

Мэр Гуаибы Марсело Мараната подтвердил отсутствие пострадавших и сообщил, что на месте оперативно работали службы гражданской обороны вместе с муниципальными подразделениями. По его словам, специалисты также проверяют близлежащую территорию на наличие возможных повреждений.

Гражданская оборона штата Риу-Гранди-ду-Сул накануне объявила экстренное предупреждение об опасных погодных условиях. По данным метеорологического радара, в Порту-Алегри порывы ветра достигали 83 км/ч, а в соседнем муниципалитете Каноас ветер достигал более 96 км/ч. Сообщения с рекомендациями держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач отправлялись жителям через систему экстренного оповещения Cell Broadcast.

В Havan заявили, что статуя имела все необходимые технические разрешения и Аннотацию технической ответственности (ART), а сама конструкция была установлена в 2020 году. В ближайшее время планируется техническая экспертиза, которая должна выяснить точные причины падения и оценить безопасность других аналогичных монументов, расположенных возле магазинов сети по всей Бразилии.

