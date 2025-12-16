У Бразилії сильний вітер обвалив 24-метрову статую Свободи (ВІДЕО)

У Бразилії вітер зруйнував 24-метрову статую Свободи. Фото з відкритих джерел

У південній частині Бразилії потужний шторм спричинив обвал 24-метрової копії Статуї Свободи, встановленої біля торгового центру мережі Havan у місті Гуаїба, штат Ріу-Ґранді-ду-Сул. Інцидент стався 15 грудня близько 15:00 за місцевим часом у розпал негоди, коли швидкість поривів вітру сягала майже 100 км/год.

За інформацією компанії Havan та місцевої влади, внаслідок падіння статуї Свободи ніхто не постраждав. Обвалилася верхня частина конструкції висотою близько 24 метрів, тоді як 11-метровий постамент залишився неушкодженим. Загальна висота бразильської статуї Свободи разом з основою сягала приблизно 35 метрів. Після інциденту територію навколо торгового центру негайно оточили з міркувань безпеки, а будівельні бригади розпочали демонтаж уламків.

Момент падіння статуї Свбоди в Бразилії зафіксували місцеві жителі. Відео та фото швидко поширилися у соціальних мережах і місцевих ЗМІ. На кадрах видно, як сильний порив вітру зриває конструкцію, яка падає поблизу супермаркету.

Мер Гуаїби Марсело Мараната підтвердив відсутність постраждалих та повідомив, що на місці оперативно працювали служби цивільної оборони разом із муніципальними підрозділами. За його словами, фахівці також перевіряють прилеглу територію на наявність можливих пошкоджень.

У Бразилії вітер зруйнував 24-метрову статую Свободи. Фото з відкритих джерел

Цивільна оборона штату Ріу-Ґранді-ду-Сул напередодні оголосила екстрене попередження про небезпечні погодні умови. За даними метеорологічного радара, в Порту-Алегрі пориви вітру досягали 83 км/год, а в сусідньому муніципалітеті Каноас вітер сягав понад 96 км/год. Повідомлення з рекомендаціями триматися подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередач надсилалися мешканцям через систему екстреного оповіщення Cell Broadcast.

У компанії Havan заявили, що статуя мала всі необхідні технічні дозволи та Анотацію технічної відповідальності (ART), а сама конструкція була встановлена у 2020 році. Найближчим часом планується технічна експертиза, яка має з’ясувати точні причини падіння та оцінити безпеку інших аналогічних монументів, розміщених біля магазинів мережі по всій Бразилії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вітер повалив величезну новорічну ялинку у Бразилії.