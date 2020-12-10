В Бразилии умер самый богатый банкир мира

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Светлана Шкурупий
В четверг, 10 декабря, в Бразилии на 82-м году жизни скончался Джозеф Сафра — миллиардер, который управлял бразильской банковской и инвестиционной империей Safra Group.
Джозеф Сафра / Фото: Lionel Cironneau / AP
Джозеф Сафра был самым богатым миллиардером Бразилии и богатейшим банкиром в мире, согласно данным Forbes, его состояние составляет 23,2 миллиарда долларов. Сообщается, что мужчина скончался от "естественных причин" и будет похоронен на кладбище в Сан-Паулу.
Известно, что родился банкир в еврейской семье, которая давно занимается банковским бизнесом. В 1952 году вместе с родными он переехал в Бразилию, где основал со своими братьями частный банк Banco Safra. Вскоре он выкупил их долю и стал единственным владельцем.
Издание Folha de S.Paolo пишет, что последние несколько лет Джозеф Сафра жил в своем бункере в юго-западной части Сан-Паулу и летал на частном самолете в центр города на деловые встречи. Ему принадлежат банки в Швейцарии, Бразилии и США.
Напомним,
что в сентябре 2020 года на 95-м году жизни не стало отца основателя корпорации
Microsoft Билла Гейтса. В последние годы мужчина лечился от болезни
Альцгеймера, которая и могла стать причиной смерти.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в октябре из-за осложнений, вызванных
коронавирусной инфекцией, скончался 81-летний парижский и японский дизайнер
Кензо Такада. В 1976 году он открыл свой
флагманский магазин на Парижской площади. И в течение следующих трех
десятилетий Такада получил множество наград и достижений, в том числе его лицо было на
множестве обложек журналов. Он запустил парфюмерную империю, а в 1993 году його бренд стал частью роскошного конгломерата LVMH.
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