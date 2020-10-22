kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.10.2020

BTC/USD

12794.64

ETH/USD

395.83

LTC/USD

55.11

НБУ 22.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии во время испытания вакцины от коронавируса умер мужчина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бразилии во время испытания вакцины от коронавируса умер мужчина

Испытание вакцины продолжили и после смерти добровольца

сегодня, 08:16
Автор:

Виолетта Комаровская

В Бразилии от осложнений Covid-19 умер один из участников клинических испытаний вакцины от коронавируса. Это третья, завершающая стадия исследований. Останавливать ее даже после смерти добровольца не стали, пишет Reuters. 

В Бразилии во время испытания вакцины от коронавируса умер мужчина

Вакцина от коронавируса. Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Вакцину в Бразилии разрабатывают совместно Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Первую дозу препарата уже получили 8 тысяч добровольцев из 10 тысяч запланированных. Некоторых также успели вакцинировать повторно. 

Однако 15 октября клинические исследования бразильской вакцины от коронавируса оказались под угрозой срыва. От осложнений Covid-19 умер 28-летний доброволец, приехавший из Рио-де-Жанейро. Акции компании-разработчика сразу же упали почти на 2 процента. Но останавливать эксперимент не стали. Дело в том, что погибший оказался из контрольной группы подопытных, которые получали не саму вакцину, а плацебо, объяснили в компании. То есть этим людям специально не вводили экспериментальный препарат. Сами пациенты об этом не знали, как того и требуют испытания подобного рода

"Пока испытания самой вакцины протекают так, как и ожидалось. С ней у подопытных добровольцев проблем никаких не возникает", — заявили в Федеральном университете Сан-Паулу, который координирует исследования. 

В университете, как и в бразильском Национальном агентстве по надзору за здравоохранением, смерть добровольца подтвердили, но не стали рассказывать о нем никаких подробностей.

К слову, Бразилия сейчас в мире на втором месте по уровню смертности от Covid-19. Среди 5,2 миллиона инфицированных погибли 154 тысячи. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Илон Маск решил отказаться от вакцины против коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ