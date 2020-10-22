В Бразилии во время испытания вакцины от коронавируса умер мужчина

В Бразилии от осложнений Covid-19 умер один из участников клинических испытаний вакцины от коронавируса. Это третья, завершающая стадия исследований. Останавливать ее даже после смерти добровольца не стали, пишет Reuters.

Вакцина от коронавируса. Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Вакцину в Бразилии разрабатывают совместно Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Первую дозу препарата уже получили 8 тысяч добровольцев из 10 тысяч запланированных. Некоторых также успели вакцинировать повторно.

Однако 15 октября клинические исследования бразильской вакцины от коронавируса оказались под угрозой срыва. От осложнений Covid-19 умер 28-летний доброволец, приехавший из Рио-де-Жанейро. Акции компании-разработчика сразу же упали почти на 2 процента. Но останавливать эксперимент не стали. Дело в том, что погибший оказался из контрольной группы подопытных, которые получали не саму вакцину, а плацебо, объяснили в компании. То есть этим людям специально не вводили экспериментальный препарат. Сами пациенты об этом не знали, как того и требуют испытания подобного рода.

"Пока испытания самой вакцины протекают так, как и ожидалось. С ней у подопытных добровольцев проблем никаких не возникает", — заявили в Федеральном университете Сан-Паулу, который координирует исследования.

В университете, как и в бразильском Национальном агентстве по надзору за здравоохранением, смерть добровольца подтвердили, но не стали рассказывать о нем никаких подробностей.

К слову, Бразилия сейчас в мире на втором месте по уровню смертности от Covid-19. Среди 5,2 миллиона инфицированных погибли 154 тысячи.

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