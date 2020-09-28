В Бразилии выпустили пиво, которое дорожает каждую неделю из-за вырубки лесов Амазонки

В начале сентября стартовали продажи пива Colorado Amazônica, которое каждую неделю растет в цене. Компания AmBev, которая занимается его производством, выбрала такую концепцию для того, чтобы остановить незаконную вырубку амазонских лесов. Ведь для президента страны Жаира Болсонару это не кажется глобальной проблемой, передает издание buro247.

Компания нашла необычный способ боротся с незаконной вырубкой лесов. Фото: buro247

Ингредиенты, которые входят в состав этого алкогольного напитка, выращивают на Амазонке. И если в начале продаж цена за одну бутылку не достигала даже 1 доллара, то сейчас цена увеличивается согласно тому, как сокращается площадь здешних лесов. Получается, что всего за одну неделю продаж цена выросла почти что вполовину.

Компания AmBev завила, что готова снизить цену, как только остановится вырубка лесов. А если же это будет продолжаться и дальше, то серьезного климатического кризиса человечеству не миновать, уверены они. Также производители добавили, что определенную часть денег с продажи с Colorado Amazônica они пожертвуют коренным народам штата Пара на севере Бразилии, которые занимаются фермерством.



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