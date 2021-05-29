logo
Русский Українська

BTC/USD

35256.03

ETH/USD

2399.13

LTC/USD

174.47

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии загорелась больница для больных коронавирусом: есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бразилии загорелась больница для больных коронавирусом: есть жертвы

Спасатели смогли ликвидировать огонь

сегодня, 01:33
Автор:

Ольга Чародий

В Бразилии четверо пациентов погибли в результате пожара в палате для больных коронавирусной инфекцией в больнице города Аракажу. Об этом сообщает The Associated Press.

В Бразилии загорелась больница для больных коронавирусом: есть жертвы

Больница для больных коронавирусом (фото из открытых источников)

Спасатели смогли ликвидировать огонь. В то же время некоторые из пациентов получили ожоги и надышались дымом.

Более 30 человек уже перевели в другие медучреждения. Вместе с тем причины возгорания пока выясняются. Как пишет G1, в момент инцидента в пострадавшем отделении находились около 60 пациентов.

"Наибольшими проблемами были объем дыма и вывоз пострадавших, прикованных к постели, а также организация места для перевозки в другие отделения больницы".

По предварительным данным, пожар вспыхнул в системе кондиционирования воздуха в секторе, обслуживающем пациентов с коронавирусом.

Как сообщали ранее в иранском городе Кум произошел крупный пожар и взрывы на химическом заводе. На месте происшествия работают около 150 пожарных и 20 автомобилей. Такую информацию предоставило издание The Jerusalem Post. Известно, что воскресное утро в городе Кум началось с большого пожара в промышленной зоне на территории завода компании "Молдан". Произошло несколько взрывов, огонь быстро распространился. На месте происшествия работают 150 пожарных, задействовано 20 автомобилей. Часть предприятия эвакуирована. По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек, двое из которых — спасатели. На роликах и фото, опубликованных в сети, видно большие клубы черного дыма.

Сейчас пожар, по словам представителя местной пожарной части, успешно локализирован, но была угроза возникновения более крупной аварии, если бы огонь распространился на другие склады.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/brazil-coronavirus-pandemic-fires-health-b7cbdf42fb70cb1cf2f32524193f73f7
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ