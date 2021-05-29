В Бразилии загорелась больница для больных коронавирусом: есть жертвы

В Бразилии четверо пациентов погибли в результате пожара в палате для больных коронавирусной инфекцией в больнице города Аракажу. Об этом сообщает The Associated Press.

Больница для больных коронавирусом (фото из открытых источников)

Спасатели смогли ликвидировать огонь. В то же время некоторые из пациентов получили ожоги и надышались дымом.

Более 30 человек уже перевели в другие медучреждения. Вместе с тем причины возгорания пока выясняются. Как пишет G1, в момент инцидента в пострадавшем отделении находились около 60 пациентов.

"Наибольшими проблемами были объем дыма и вывоз пострадавших, прикованных к постели, а также организация места для перевозки в другие отделения больницы".

По предварительным данным, пожар вспыхнул в системе кондиционирования воздуха в секторе, обслуживающем пациентов с коронавирусом.

Как сообщали ранее в иранском городе Кум произошел крупный пожар и взрывы на химическом заводе. На месте происшествия работают около 150 пожарных и 20 автомобилей. Такую информацию предоставило издание The Jerusalem Post. Известно, что воскресное утро в городе Кум началось с большого пожара в промышленной зоне на территории завода компании "Молдан". Произошло несколько взрывов, огонь быстро распространился. На месте происшествия работают 150 пожарных, задействовано 20 автомобилей. Часть предприятия эвакуирована. По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек, двое из которых — спасатели. На роликах и фото, опубликованных в сети, видно большие клубы черного дыма.

Сейчас пожар, по словам представителя местной пожарной части, успешно локализирован, но была угроза возникновения более крупной аварии, если бы огонь распространился на другие склады.











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