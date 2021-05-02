logo
Русский Українська

BTC/USD

56785.26

ETH/USD

2965.75

LTC/USD

270.50

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране на химическом заводе произошел мощный пожар
commentss НОВОСТИ Все новости

В Иране на химическом заводе произошел мощный пожар

В иранском городе Кум произошел пожар на химическом заводе. Известно о шести пострадавших, среди которых двое - спасатели

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 2 мая, в иранском городе Кум произошел крупный пожар и взрывы на химическом заводе. На месте происшествия работают около 150 пожарных и 20 автомобилей. Такую информацию предоставило издание The Jerusalem Post.

В Иране на химическом заводе произошел мощный пожар

Пожар в Иране / фото: Tasnim News

Известно, что воскресное утро в городе Кум началось с большого пожара в промышленной зоне на территории завода компании "Молдан". Произошло несколько взрывов, огонь быстро распространился.

На месте происшествия работают 150 пожарных, задействовано 20 автомобилей. Часть предприятия эвакуирована.

По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек, двое из которых — спасатели. На роликах и фото, опубликованных в сети, видно большие клубы черного дыма.

Сейчас пожар, по словам представителя местной пожарной части, успешно локализирован, но была угроза возникновения более крупной аварии, если бы огонь распространился на другие склады.

 

Напомним, что в прошлом месяце на атомном объекте в Натанзе — городе в центральном Иране в провинции Исфахан — был зафиксирован "инцидент" в системе распределения энергии.

По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, во время аварии никто не пострадал. "Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", — отметил он.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одной из индийских больниц города Бхандара произошел сильный пожар. В результате происшествия погибло 10 младенцев.

Власти Индии прокомментировали ужасную трагедию, выразив свои соболезнования родителям погибших детей. Кроме того, они пообещали оказать родственникам финансовую помощь. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/middle-east/fire-explosion-at-petrochemical-plant-in-iran-666957
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ