В Иране на химическом заводе произошел мощный пожар

Сегодня, 2 мая, в иранском городе Кум произошел крупный пожар и взрывы на химическом заводе. На месте происшествия работают около 150 пожарных и 20 автомобилей. Такую информацию предоставило издание The Jerusalem Post.

Пожар в Иране / фото: Tasnim News

Известно, что воскресное утро в городе Кум началось с большого пожара в промышленной зоне на территории завода компании "Молдан". Произошло несколько взрывов, огонь быстро распространился.

На месте происшествия работают 150 пожарных, задействовано 20 автомобилей. Часть предприятия эвакуирована.

По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек, двое из которых — спасатели. На роликах и фото, опубликованных в сети, видно большие клубы черного дыма.

Сейчас пожар, по словам представителя местной пожарной части, успешно локализирован, но была угроза возникновения более крупной аварии, если бы огонь распространился на другие склады.

Напомним, что в прошлом месяце на атомном объекте в Натанзе — городе в центральном Иране в провинции Исфахан — был зафиксирован "инцидент" в системе распределения энергии.

По словам официального представителя организации Бехруза Камальванди, во время аварии никто не пострадал. "Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", — отметил он.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одной из индийских больниц города Бхандара произошел сильный пожар. В результате происшествия погибло 10 младенцев.

Власти Индии прокомментировали ужасную трагедию, выразив свои соболезнования родителям погибших детей. Кроме того, они пообещали оказать родственникам финансовую помощь.

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