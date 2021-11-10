В Чили президенту объявят импичмент: какая причина

В Чили проведут досрочные выборы, фото из открытых источников

В Чили нижняя палата парламента проголосовала за оглашение импичмента действующему президенту Себастьяну Пиньере. Об этом пишет The Guardian.



Известно, что Пиньера фигурирует в материалах Pandora Papers как участник коррупционной схемы. После голосования в парламенте вопрос импичмента рассмотрит сенат. Также планируется открыть дело против президента и провести его судебное разбирательство.



В публикации Pandora Papers говорится, что в 2010 году он использовал оффшор на Британских Виргинских островах, когда продавалась доля в горнодобывающей компании Доминга Карлосу Делано.

Себастьян Пиньера отвергает обвинения. В сообщении пресс-службы президента говорится, что прокуратура уже расследовала эти факты в 2017 году. Тогда дело закрыли, потому что не обнаружили доказательств фигурирования президента в этом деле.

Издание пишет, что суд снова состоится в разгаре общей избирательной кампании. Первый тур всеобщих выборов назначен на 21 ноября, а срок полномочий Пиньеры истекает 11 марта. Сейчас национальная прокуратура сообщила, что снова расследует дело.



Местные политики высказались по поводу ситуации. Министр Хуан Хосе Осса назвал импичмент "политическим шоу, медиа-шоу".

Депутат Андрес Молина сообщил, что ему стыдно из-за ситуации в стране. Депутат Джорджио Джексон добавил, он считает позорным иметь президента, который

спекулирует .

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский намекнул, что знает заказчика утечки Pandora Papers. Владимир Зеленский не прокомментировал получение более 40 млн долларов от фирм, связанных с Игорем Коломойским – информацию, опубликованную в документах Pandora Papers.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!