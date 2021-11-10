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В Чили президенту объявят импичмент: какая причина

В стране состоится досрочная избирательная кампания

сегодня, 09:46
Автор:

Козлова Альбіна
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В Чили президенту объявят импичмент: какая причина

В Чили проведут досрочные выборы, фото из открытых источников

В Чили нижняя палата парламента проголосовала за оглашение импичмента действующему президенту Себастьяну Пиньере. Об этом пишет The Guardian.

Известно, что Пиньера фигурирует в материалах Pandora Papers как участник коррупционной схемы. После голосования в парламенте вопрос импичмента рассмотрит сенат. Также планируется открыть дело против президента и провести его судебное разбирательство.

В публикации Pandora Papers говорится, что в 2010 году он использовал оффшор на Британских Виргинских островах, когда продавалась доля в горнодобывающей компании Доминга Карлосу Делано.

Себастьян Пиньера отвергает обвинения. В сообщении пресс-службы президента говорится, что прокуратура уже расследовала эти факты в 2017 году. Тогда дело закрыли, потому что не обнаружили доказательств фигурирования президента в этом деле.

Издание пишет, что суд снова состоится в разгаре общей избирательной кампании. Первый тур всеобщих выборов назначен на 21 ноября, а срок полномочий Пиньеры истекает 11 марта. Сейчас национальная прокуратура сообщила, что снова расследует дело.

Местные политики высказались по поводу ситуации. Министр Хуан Хосе Осса назвал импичмент "политическим шоу, медиа-шоу". Депутат Андрес Молина сообщил, что ему стыдно из-за ситуации в стране. Депутат Джорджио Джексон добавил, он считает позорным иметь президента, который спекулирует.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский намекнул, что знает заказчика утечки Pandora Papers. Владимир Зеленский не прокомментировал получение более 40 млн долларов от фирм, связанных с Игорем Коломойским – информацию, опубликованную в документах Pandora Papers.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/nov/09/chilean-president-sebastian-pinera-impeached
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