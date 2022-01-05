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В Чили вакцинировали от COVID диких животных: кого прививали и зачем

Диким животным в чилийском зоопарке сделали прививку от COVID

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна
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В зоопарке в Южной Америке животным начали вводить вторую дозу экспериментальной вакцины. Прививали не всех подопечных, а некоторые виды, восприимчивые к вирусным инфекциям. Об этом пишет polsatnews.

В Чили вакцинировали от COVID диких животных: кого прививали и зачем

Животным сделали прививки от коронавируса, фото из Twitter

Итак, полный курс вакцинации прошли орангутанги, тигры, львы и пумы. Вакцинирование экспериментальное, ученые будут следить, помогла ли вакцина выработке иммунитета у млекопитающих. Пока прививали не всех особей названных видов, а по несколько.

Эксперимент проводят в зоопарке города Буин, в районе Сантьяго-де-Чили. Смотрители животных укололи вакцину от COVID-19 бенгальскому тигру, орангутангу Сандай, трем пумам и трем львам.

Ученые будут наблюдать за привитыми и хотят выяснить, насколько сильный у них выработается иммунитет. Вакцина для животных была разработана специально, пока она не имеет официального названия. Первую дозу вакцины животным укололи 13 декабря 2021 года.

По данным нескольких зоопарков, вероятность заражения больше у некоторых видов обезьян и крупных кошек, а также мелких хищников и оленей. В зоопарке Буин не зарегистрировано ни одного случая заражения животных, но в Соединенных Штатах шесть африканских львов, суматранский тигр и два сибирских тигра получили положительный результат теста на COVID-19 в 2021 году. У животных были следующие симптомы: снижение аппетита, кашель, чихание и вялость.

"Реакция (на вакцину) была достаточно хорошей. Не было никаких побочных реакций, таких как агрессивность, отсутствие аппетита, тошнота; никаких видимых признаков, которые бы заставили нас подозревать, что любое из вакцинированных животных имело побочную реакцию", — объясняет Себастьян Селис, глава ветеринарной службы зоопарка Буин.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые восстановили вид вымерших много лет назад рыб. Экологам удалось воспроизвести популяцию рыбок, считавшуюся пропавшей 18 лет назад. Этот вид называется "текила фиш". На сегодняшний день рыбок этого вида выпустили в пресноводные водоемы Мексики, где раньше он существовал.

В Чили вакцинировали от COVID диких животных: кого прививали и зачем - фото 2
В Чили вакцинировали от COVID диких животных: кого прививали и зачем - фото 3


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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-04/chile-orangutan-i-tygrys-po-szczepieniu-przeciw-covid-19-cenne-gatunki/?ref=slider_1491574
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