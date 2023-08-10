В Эквадоре убит один из главных кандидатов в президенты

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен во время встречи с избирателями. Убийство произошло вечером 9 августа в столице страны Кито. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Эквадорский политик Фернандо Вильявисенсио. Фото из открытых источников

Смерть эквадорского политика подтвердил действующий президент страны Гильермо Лассо, заявивший, что "это преступление не останется безнаказанным".

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Преступник открыл огонь в момент, когда Вильявисенсио находился в окружении охранников. Также были ранены несколько полицейских. Генеральная прокуратура страны сообщила, что подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио скончался от ранений, полученных во время перестрелки. Однако детали убийства еще устанавливаются.

Фернандо Вильявисенсио соблюдал дополнительные меры безопасности, ведь политик неоднократно получал угрозы. Их количество увеличилось перед выборами президента страны, которые должны пройти 20 августа.

Эквадорские журналисты отмечают, что у кандидата в президенты были враги, поскольку он много лет был журналистом-расследователем. Фернандо Вильявисенсио разоблачил многочисленные случаи коррупции во власти этой южноамериканской страны в период, когда президентом Эквадора был Рафаэль Корреа.

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