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Главная Новости Мир Южная Америка В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго (ВИДЕО)
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В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго (ВИДЕО)

Столб пепла можно увидеть из разных точек города

сегодня, 11:49
Автор:

Денис Подставной

В Гватемале произошло извержение самого активного в Центральной Америке вулкана под названием Фуэго. Согласно заявлениям властей, облако образовавшееся в результате извержения может привести к выпадению пепла в нескольких населённых пунктах, что находятся в близости от горы. Об этом сообщает издание ABC.

В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго (ВИДЕО)

Извержение вулкана Фуэрго. Фото:twitter.com/lechuzeta

По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, поток раскалённой вулканической породы уже прошел около шести километров и достиг подножия горы. 

Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана. Специалисты рассказали, что на данный момент необходимости в эвакуации населения нет. 

Сотрудникам спасательной службы приказали быть осторожными в случае обнаружения угрозы жизни населению. 

Столб пепла вулкана можно увидеть из разных точек столицы Гватемалы. На конусе регистрируются ударные волны.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вулкан на Канарах стал еще мощнее. На острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. За последние несколько дней специалисты зафиксировали увеличение амплитуды толчков. Вулкан выбрасывает фонтаны лавы на высоту нескольких сотен метров. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA с помощью космического аппарата InSight зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла ощущались на протяжении 90 минут. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.abc.es/sociedad/abci-entra-erupcion-volcan-fuego-guatemala-202109231619_noticia.html
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