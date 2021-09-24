В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Гватемале произошло извержение самого активного в Центральной Америке вулкана под названием Фуэго. Согласно заявлениям властей, облако образовавшееся в результате извержения может привести к выпадению пепла в нескольких населённых пунктах, что находятся в близости от горы. Об этом сообщает издание ABC.
Извержение вулкана Фуэрго. Фото:twitter.com/lechuzeta
По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, поток раскалённой вулканической породы уже прошел около шести километров и достиг подножия горы.
Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана. Специалисты рассказали, что на данный момент необходимости в эвакуации населения нет.
Сотрудникам спасательной службы приказали быть осторожными в случае обнаружения угрозы жизни населению.
Столб пепла вулкана можно увидеть из разных точек столицы Гватемалы. На конусе регистрируются ударные волны.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вулкан на Канарах стал еще мощнее. На острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. За последние несколько дней специалисты зафиксировали увеличение амплитуды толчков. Вулкан выбрасывает фонтаны лавы на высоту нескольких сотен метров. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA с помощью космического аппарата InSight зафиксировало на красной планете мощное марсотрясение. Подземные толчки магнитудой 4,2 балла ощущались на протяжении 90 минут. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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