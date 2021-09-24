В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго (ВИДЕО)

В Гватемале произошло извержение самого активного в Центральной Америке вулкана под названием Фуэго. Согласно заявлениям властей, облако образовавшееся в результате извержения может привести к выпадению пепла в нескольких населённых пунктах, что находятся в близости от горы. Об этом сообщает издание ABC.



Извержение вулкана Фуэрго. Фото:twitter.com/lechuzeta

По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, поток раскалённой вулканической породы уже прошел около шести километров и достиг подножия горы.



Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана. Специалисты рассказали, что на данный момент необходимости в эвакуации населения нет.

Сотрудникам спасательной службы приказали быть осторожными в случае обнаружения угрозы жизни населению.

Столб пепла вулкана можно увидеть из разных точек столицы Гватемалы. На конусе регистрируются ударные волны.

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