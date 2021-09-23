Вулкан на Канарах стал еще мощнее: лава уничтожает всё на своем пути (ФОТО)

Вулкан на Канарах стал еще мощнее. Об этом сообщает издание УНИАН.

Извержение вулкана на Канарах. Фото: Reuters.

На острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха. Сообщается, что за последние несколько дней амплитуда толчков увеличилась, что указывает на возрастание интенсивности.

Активность больше усилилась вчера, 22 сентября с появлением большого количества пепла в атмосфере. Также увеличился уровень шума от извержения.





Согласно данным СМИ, вулкан выбрасывает фонтаны лавы на высоту нескольких сотен метров. На данный момент раскаленной вулканической породой были разрушены около 180 зданий. Более 5700 местных жителей были вынуждены покинуть свое жилье.

Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в это воскресенье, 19 сентября, на Канарах началось извержение вулкана, который спал на протяжении 50 лет. Потоки лавы движутся в направлении нескольких населённых пунктов. Власти проводят эвакуацию граждан, которые находятся в опасных районах. Вулканическая порода уничтожает здания. Специалисты фиксируют тысячи подземных толчков. Их максимальная магнитуда достигает 3,8 баллов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Грузии проливные дожди затопили курортный город Батуми. На некоторых улицах под водой оказались первые этажи домов и торговые объекты. Образовываются трудности с движением транспорта. Людям приходится передвигаться пешком по затопленным улицам. Поступают сообщения от граждан, которым требуется срочная помощь. Проводятся работы по откачке воды. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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