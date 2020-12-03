В Колумбии хотят легализовать продажу кокаина

Колумбийский парламент приступил к обсуждению законодательной инициативы одного из депутатов, который предложил узаконить торговлю кокаином. Власти хотят вывести теневой рынок наркотика в легальную плоскость и взять торговлю под свой контроль.

Выращивать и продавать листья коки в Колумбии запрещено

Так согласно тексту документа, в стране предлагают законно продавать кокаин под видом обезболивающего средства. Таким образом правительство надеется создать дополнительно более 200 тысяч новых рабочих мест.

Инициатор документа считает, что Колумбии более выгодно скупать урожаи коки, чем уничтожать их. Листья коки, в которой много кальция, витаминов и микроэлементов, можно использовать для производства муки, чая, продуктов питания и медикаментов, подчеркивает политик.

Отметим, что употребление кокаина в Колумбии разрешено и считается личным правом каждого человека. Под запрет попадает только выращивание коки и торговля. Сенатор убежден, что легализация позволит вывести из игры криминальные группировки, а граждане станут покупать кокаин у государства, которое гарантирует качество продукта.

Как сообщал портал "Комментарии", следователи СБУ совместно с сотрудниками Южного регионального управления ГПС Украины предотвратили распространение 20 кг кокаина. Отмечается, что наркотик в Украину контрабандой доставили из Эквадора. По данным следствия, наркотическое средство прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, скрытый в рефрижераторе в 20 брикетах. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет около 4 млн долл США.

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