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Главная Новости Мир Южная Америка В Колумбии истребят бегемотов Эскобара: чем они опасны
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В Колумбии истребят бегемотов Эскобара: чем они опасны

Численность бегемотов может достичь опасного показателя

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые обеспокоены тем, что численность "кокаиновых" бегемотов, нелегально доставленных в Колумбию наркобараном Пабло Эскобаром, продолжает увеличиваться и они представляют угрозу экологии и местной фауне.

В Колумбии истребят бегемотов Эскобара: чем они опасны

бегемоты Эскобары угрожают экологии / Фото: Sergey Yeliseev / Flickr.com

Известно, что бегемоты жили в личном зоопарке известного наркобарона, но в 1993 году, когда его убили, поместье и зверинец перешли под контроль правительства Колумбии. Практически всех животных удалось устроить, но несколько бегемотов сбежали и начали активно размножаться. Сейчас животные захватили берега Колумбии и ученые опасаются того, что их популяция вырастет до опасного показателя. 

"Кокаиновые" бегемоты угрожают экологии страны, потому что их моча и фекалии токсичны: в воде уже растет концентрации фосфатов и азота. Бегемоты уже начали вытеснять местные виды: выдры и ламантины покидают места обитаний

Одна из экологов рассказала, что никого не привлекает мысль взять оружие и отстреливать бегемотов, но другой стратегии ученые пока не видят. Раньше правительство хотело по одному их отловить и стерилизовать, но на поимку даже одного детеныше потребовалось около 25 тыс. долларов и много человеческих сил.

Через 20 лет в связи с благоприятными условиями и климатом численность животных может увеличиться до 1500 особой. 

Зоозащитники, конечно же, выступают против того, чтобы бегемотов убивали, да и местные жители считают их своим неофициальным талисманом и символом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что браконьерство и лесозаготовки привели более 500 видов млекопитающих, рептилий, амфибий и птиц к точке вымирания.


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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/17/colombias-rapidly-breeding-cocaine-hippos-must-stopped-scientists/
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