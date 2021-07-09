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Главная Новости Мир Южная Америка В Колумбии работник детского садика изнасиловал более двадцати детей (ФОТО)
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В Колумбии работник детского садика изнасиловал более двадцати детей (ФОТО)

Все его жертвы были возрастом до четырех лет

сегодня, 18:22
Автор:

Денис Подставной

В Колумбии работник детского сада насиловал детей. Об этом сообщает издание infobae. 

В Колумбии работник детского садика изнасиловал более двадцати детей (ФОТО)

В Колумбии работник детского сада насиловал детей. Фото: infobae

Как стало известно, Исмаэль Дарио Лопера, который работал помощником повара в детском центре Pequeños Explorers, подозревается в изнасиловании, как минимум 22 детей. Возраст его жертв составлял до четырех лет. 

Мэр колумбийского города Медельина, в котором расположен детский центр, рассказал о том, что на данный момент Исмаэль Дарио Лопера был задержан и подозревается в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. 

Президент Колумбии Иван Дуке отреагировал на данную ситуацию и выразил надежду, что закон будет соблюдаться, и если подозреваемый окажется виновным, то его строго накажут. 

В Колумбии работник детского садика изнасиловал более двадцати детей (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Житомирской области мужчина насиловал свою крестницу. Злоумышленник приезжал к своим кумовьям в гости насиловал малолетнюю и развращал её младшую сестру. Также мужчина постоянно приглашал своих жертв к себе домой, где издевался над ними. Сотрудники правоохранительных органов провели у него дома обыск, где обнаружили видео порнографического содержания, на которых запечатлены несовершеннолетние. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже сообщал о том, что в Днепропетровской области ранее судимый мужчина убил двух малолетних детей своей бывшей сожительницы. Злоумышленник перерезал горло двухлетнему мальчику, а его семилетнему брату нанёс колото-резаные раны в область спины. После совершения преступления правонарушитель скрылся с места событий. 



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Источник: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/09/capturan-a-manolo-presunto-abusador-de-22-ninos-en-medellin/
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