В Мексике произошла стрельба в пятизвездочном отеле: есть погибшие

В пятницу, 21 января, в пятизвездочном отеле Xcaret Mexico в Плайя-дель-Кармен произошла стрельба. В результате перестрелки были ранены трое иностранцев, граждане Канады. Из них двое скончались от огнестрельных ранений в больнице. Об этом сообщает WSJ.

Пляжи Мексики, фото из открытых источников

Как рассказал секретарь госбезопасности штата Кинтана-Роо Лусио Эрнандес Гутьеррес, персонал отеля сразу же вызвал медицинскую помощь для пострадавших. По его словам, гости гостиницы поругались между собой и один из них достал пистолет и открыл огонь. Нападающего ищут правоохранители, пока его местонахождение неизвестно.

В генеральной прокуратуре Мексики рассказали, что двое из потерпевших были судимы за ограбления, преступления, связанные с наркотиками и оружием. В заявлении министерства иностранных дел Канады подчеркнули, что информацию о потерпевших гражданах не разглашают из соображений конфиденциальности.

На место происшествия прибыли местные полицейские, военные и прокуроры для сбора улик. Отмечается, что впервые инициатором стрельбы в этом районе являлся иностранный турист.



Это третий случай в последние месяцы, когда от насилия на мексиканской Ривьере Майя пострадали туристы. Прошлые инциденты случались в ноябре и октябре 2021 года. Тогда были убиты по меньшей мере четыре туриста и еще несколько получили травмы и ранения.



Как сообщал портал "Комментарии", в мексиканском штате Сакатекас 6 января посреди площади в центре города был обнаружен внедорожник Mazda, где лежали тела 10 человек. На место прибыли правоохранители и криминалисты. Сообщается, что автомобиль был припаркован недалеко от офиса губернатора штата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!