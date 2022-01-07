В одном из штатов Мексики нашли десять трупов в центре города: что произошло

В мексиканском штате Сакатекас 6 января посреди площади в центре города был обнаружен внедорожник Mazda, где лежали тела 10 человек. На место прибыли правоохранители и криминалисты. Сообщается, что автомобиль был припаркован недалеко от офиса губернатора штата. Об этом пишет BBC.



Детективы расследуют убийство 10 человек, фото из открытых источников

Утром коммунальные службы нашли брошенный подозрительный автомобиль в центре города и вызвали полицию. Пока известно, что автомобиль там оставил мужчина. Водитель ушел с места другой дорогой.

Как сообщил на пресс-конференции губернатор штата Сакатекас Дэвид Монреаль, на телах покойников были признаки избиения. Позже губернатор написал в социальной сети Twitter об аресте подозреваемых в смерти 10 человек, однако пока полицейские не установили их личности.

В министерстве безопасности Мексики сообщили, что отправят в штат лучших детективов, которые должны помочь местным полицейским расследовать убийство. О личных данных погибших в полиции информации еще не предоставили.



Впрочем, это не редкий случай. В этом штате уже случались такие события, когда тела оставляли в общественных местах. Сообщается, что в регионе конкурирующие преступные группировки, которые продают наркотики, "делят" территорию влияния между собой и оставляют в людных местах своих жертв.

Как сообщал портал "Комментарии", на мексиканском курорте произошла стрельба. Уголовные элементы из группы местных наркодилеров устроили стрельбу на курорте в Мексике. Один турист получил ранение, также были убиты двое местных мужчин.

Также мы писали, что в Мексике произошла масштабная авария. В мексиканском штате разбился грузовик, в котором ехали более 200 нелегальных мигрантов из Гватемалы и Гондураса, среди них до 10 детей.

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