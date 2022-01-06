В Рио-де-Жанейро карнавал отменили, но не полностью: что покажут

В Бразилии снова отменяется традиционный карнавал из-за карантинных ограничений, однако в некоторых городах будут выступать школы самбы с танцевальными номерами. Об этом пишет polsatnews.



В Рио покажут выступления школ самбы, фото из открытых источников

Традиционный карнавальный парад по улицам Рио-де-Жанейро местные власти отменили во второй раз. Однако в 2022 году должен пройти парад школ самбы, карнавал Сапукаи. Нынешний карнавал продлится с 25 февраля по 2 марта.

За выступлениями зрители будут наблюдать с трибун городского самбодрома, который называется Маркиза де Сапукаи. Самбадром вмещает более 80 000 человек. К зрителям будут выдвигать требования соблюдать карантинные ограничения. Об этом решении сообщил мэр города Эдуардо Паэс.

Другие бразильские города отменили карнавалы. Среди них: Сальвадор, Кампо-Гранде, Куяба, Терезина, Белем, Форталеза, Флорианополис и Куритиба. Не состоятся карнавалы и в Белу-Оризонте, столице штата Минас-Жерайс. В Сан-Паулу традиционный уличный парад возможно пройдет в мае.

В настоящее время ситуация с коронавирусной эпидемией в Бразилии напряжена. Число зараженных SARS-CoV-2 в Бразилии продолжает расти. Министерство здравоохранения сообщило 4 января, что было обнаружено 18 759 новых случаев заражения и 175 смертей от Covid-19.



Как сообщал портал "Комментарии", в Бразилии зафиксировали случаи одновременного заражения и гриппом, и коронавирусом. Такие ситуации медики называют диагнозом "Флурона". Отметим, что у пациентов не диагностировали конкретный штамм коронавируса, но обнаружили вариант гриппа H3N2, который, к слову, в этом сезоне циркулирует и в Украине.





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