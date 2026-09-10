В Венесуэле разбился самолет с VIP-туристами: среди пострадавших украинская модель София Комар

В Венесуэле произошла авария частного самолета, на борту которого находилась украинская модель София Комар. Несмотря на падение самолета, погибших нет, а все семь человек, включая Комар, получили травмы и были госпитализированы.

София Комар

Авария самолета в Венесуэле произошла 6 сентября 2026 года во время рейса из Канаймы в Сьюдад-Боливар. По информации венесуэльского издания El Pitazo, самолет с регистрационным номером YV2199 потерпел крушение после 13:00 по местному времени во время приближения к аэропорту имени Томаса де Эреса. После падения самолет частично загорелся. На фотографиях, обнародованных спасателями, видны значительные повреждения нижней части корпуса самолета Inversiones Coimpro в результате пожара.

В Венесуэле разбился самолет

Всех находившихся на борту эвакуировали и доставили в Университетский больничный комплекс Руиса-и-Паэса в Сьюдад-Боливаре. Причина аварии пока не установлена. Венесуэльские службы приступили к расследованию.

София Комар. Фото из Инстаграм

По предварительным данным венесуэльских военных и служб гражданской защиты, экипаж состоял из командира Эрнесто Маседы и второго пилота Хосе Гонсалеса. Среди пяти пассажиров были Рауль Фрагоса, Майкл Брэдли, Гильермо Амаро Чакон, Доминго Амаро Чакон и украинская модель София Комар.

El Pitazo отдельно обращает внимание на братьев Гильермо и Доминго Амаро Чаконов. По данным издания, они предприниматели, а их имена фигурировали в журналистском расследовании в отношении бизнесовых и финансовых связей. При этом издание отмечает, что пыталось получить их комментарии, однако ответа не получило.

Кто такая София Комар

El Pitazo называет Софию Комар украинской моделью, работавшей на международном уровне. В преддверии аварии она публиковала в соцсетях фотографии из национального парка Канайма, где группа находилась несколько дней.

По данным издания, туристы остановились у Waka Wena. Это один из самых дорогих туристических лагерей в западной части парка. Стоимость пакетного проживания для двоих в сентябре достигала 3-4 тысяч евро и включала проживание, экскурсии и трансфер.

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