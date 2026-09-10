У Венесуелі розбився літак з VIP-туристами: серед потерпілих українська модель Софія Комар

У Венесуелі сталася аварія приватного літака на борту якого перебувала українська модель Софія Комар. Попри падіння літака, загиблих немає, а усі семеро людей включно з Комар отримали травми та були госпіталізовані.

Софія Комар

Аварія літака у Венесуелі сталася 6 вересня 2026 року під час рейсу з Канайми до Сьюдад-Болівара. За інформацією венесуельського видання El Pitazo, літак з реєстраційним номером YV2199 зазнав аварії після 13:00 за місцевим часом під час наближення до аеропорту імені Томаса де Ереса. Після падіння літак частково загорівся. На фотографіях, оприлюднених рятувальниками, видно значні пошкодження нижньої частини корпусу літака Inversiones Coimpro внаслідок пожежі.

У Венесуелі розбився літак

Усіх людей, які перебували на борту, евакуювали та доставили до Університетського лікарняного комплексу Руїса-і-Паеса у Сьюдад-Боліварі. Причина аварії наразі не встановлена. Венесуельські служби розпочали розслідування.

Софія Комар. Фото з Інстаграму

За попередніми даними венесуельських військових і служб цивільного захисту, екіпаж складався з командира Ернесто Маседи та другого пілота Хосе Гонсалеса. Серед п'ятьох пасажирів були Рауль Фраґоса, Майкл Бредлі, Гільєрмо Амаро Чакон, Домінго Амаро Чакон та українська модель Софія Комар.

El Pitazo окремо звертає увагу на братів Гільєрмо та Домінго Амаро Чаконів. За даними видання, вони є підприємцями, а їхні імена фігурували в журналістському розслідуванні щодо бізнесових і фінансових зв'язків. При цьому видання зазначає, що намагалося отримати їхні коментарі, однак відповіді не отримало.

Хто така Софія Комар

El Pitazo називає Софію Комар українською моделлю, яка працювала на міжнародному рівні. Напередодні аварії вона публікувала у соцмережах фотографії з національного парку Канайма, де група перебувала кілька днів.

За даними видання, туристи зупинилися у Waka Wena. Це один з дорогих туристичних таборів у західній частині парку. Вартість пакетного проживання для двох у вересні сягала 3-4 тисячі євро та включала проживання, екскурсії й трансфер.

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