В ЮАР скончалась младшая дочь Нельсона Манделы

В южноафриканском городе Йоханнесбург умерла 59-летняя дочь Нельсона Манделы - Зиндзисва.

У нее остались муж и четверо детей.

Зиндзисва была младшей из трех дочерей Нельсона Манделы и занималась политикой и правозащитной деятельностью, а также опубликовала несколько книг своих стихов. Она получила назначение в качестве посла ЮАР в Дании в 2015 году и до самой смерти находилась на этом посту.

Нельсон Мандела был первым президентом ЮАР, избранным в результате полностью демократических, а не сфальсифицированных выборов. До своего президентства он был лидером Африканского Национального Конгресса (АНК) и выдающимся борцом с апартеидом.

Мандела руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.

Напомним, Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Его похоронили 15-го декабря в его родной деревне Кану в Восточно-Капской провинции.

Общая сумма наследства Нельсона Манделы составила 46 млн рандов (около 4 млн долларов). Мандела поделил свое состояние между всеми родственниками. Вдова и соратница Манделы - Винни, с которой он прожил в браке 38 лет, отказалась от наследства в пользу многочисленных детей и внуков. Однако их общие дочери получили по 3 млн рандов (270 тысяч долларов) каждая, а их семерым детям и внуку Зозуку полагалось по 100 тысяч рандов (около 9 тысяч долларов).

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