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В ЮАР скончалась младшая дочь Нельсона Манделы

Младшая дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Зиндзисва Мандела-Хлонгване скончалась в возрасте 59 лет

сегодня, 11:55
Автор:

Наталья Шевченко
В ЮАР скончалась младшая дочь Нельсона Манделы

В южноафриканском городе Йоханнесбург умерла 59-летняя дочь Нельсона Манделы - Зиндзисва.

У нее остались муж и четверо детей.

Зиндзисва была младшей из трех дочерей Нельсона Манделы и занималась политикой и правозащитной деятельностью, а также опубликовала несколько книг своих стихов. Она получила назначение в качестве посла ЮАР в Дании в 2015 году и до самой смерти находилась на этом посту.

Нельсон Мандела был первым президентом ЮАР, избранным в результате  полностью демократических, а не сфальсифицированных выборов. До своего президентства он был лидером Африканского Национального Конгресса (АНК) и выдающимся борцом с апартеидом.  

Мандела  руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира. 

Напомним, Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Его похоронили 15-го декабря в его родной деревне Кану в Восточно-Капской провинции.

Общая сумма наследства Нельсона Манделы составила 46 млн рандов (около 4 млн долларов).  Мандела поделил свое состояние между всеми родственниками. Вдова и соратница Манделы - Винни, с которой он прожил в браке 38 лет, отказалась от наследства в пользу многочисленных детей и внуков.  Однако их общие дочери получили по 3 млн рандов (270 тысяч долларов) каждая, а их семерым детям и внуку Зозуку полагалось по 100 тысяч рандов (около 9 тысяч долларов).

  

 


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Источник: https://www.enca.com/news/zindzi-mandela-dies-59
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