В ЮАР скончалась младшая дочь Нельсона Манделы

Язык
BTC/USD
9258.37
ETH/USD
242.93
LTC/USD
45.12
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Наталья Шевченко
В южноафриканском городе Йоханнесбург умерла 59-летняя дочь Нельсона Манделы - Зиндзисва.
У нее остались муж и четверо детей.
Зиндзисва была младшей из трех дочерей Нельсона Манделы и
занималась политикой и правозащитной деятельностью, а также опубликовала
несколько книг своих стихов. Она получила назначение в качестве посла ЮАР в
Дании в 2015 году и до самой смерти находилась на этом посту.
Нельсон Мандела был первым президентом ЮАР, избранным в результате полностью демократических, а не сфальсифицированных выборов. До своего президентства он был лидером Африканского Национального Конгресса (АНК) и выдающимся борцом с апартеидом.
Мандела руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.
Напомним, Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Его похоронили 15-го декабря в его родной деревне Кану в Восточно-Капской провинции.
Общая сумма наследства Нельсона Манделы составила 46 млн рандов (около 4 млн долларов). Мандела поделил свое состояние между всеми родственниками. Вдова и соратница Манделы - Винни, с которой он прожил в браке 38 лет, отказалась от наследства в пользу многочисленных детей и внуков. Однако их общие дочери получили по 3 млн рандов (270 тысяч долларов) каждая, а их семерым детям и внуку Зозуку полагалось по 100 тысяч рандов (около 9 тысяч долларов).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости