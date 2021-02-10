logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

44936.77

ETH/USD

1730.90

LTC/USD

180.16

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка Вулкан в Гватемале засыпает пеплом все кругом: вот-вот начнется извержение
commentss НОВОСТИ Все новости

Вулкан в Гватемале засыпает пеплом все кругом: вот-вот начнется извержение

Стволы пепла высотой в 3 км и выбросы лавы длиной 1,2 км - местные власти объявили о режиме повышенной готовности

сегодня, 20:03
Автор:

Оленка Клочко








Вулкан Пакая в Гватемале уже несколько дней увеличивает свою активность и выбрасывает в воздух столбы пепла, об этом сообщает Explica.

Вулкан в Гватемале засыпает пеплом все кругом: вот-вот начнется извержение

Вулкан Пакая готовится к извержению в Гватемале. Фото: Twitter

По данным Института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы, вулкан увеличивает свою стромболианскую активность, постоянно происходят взрывы, некоторые довольно мощные, что свидетельствует о готовности вулкана к извержению.

Пакая выбрасывает столбы пепла в западном и северо-западном направлениях на расстояние около 70 километров. Инстутутом было зафиксировано облако вулканического материала на высоте примерно 3000 — 3200 метров над уровнем моря, которое движется в северо-восточном направлении.

Были обнаружены также лавовые потоки длиной до 1,2 км в нескольких направлениях и вероятность появления новых.

В связи с этим власти объявили предупреждения о посещении территорий вокруг вулкана, а также подчеркнули необходимость для местных жителей наблюдать за активностью вулкана и быть готовыми к эвакуации в ближайшие специальные эвакуационные лагеря.

Также Управление гражданских полетов страны объявило "желтый" уровень опасности и предупредило пилотов о том, что зона распыления пепла вулканом превышает 1 км.

Во время предыдущего сильного извержения вулкана Пакая 27 мая 2010 погиб журналист, снимавший сюжет для телеканала.

Пакая — является активным вулканом с 1965 года, почти все это время он находится в состоянии активности "стромболианского" типа (взрывная деятельность происходит в течение длительного времени, иногда выбрасываются столбы пепла, но извержения как такового не происходит). Первое извержение вулкана Пакая произошло около 23 тысяч лет назад.

Недавно состоялось второе за два месяца извержение одного из европейский вулканов Этна, который находится на острове Сицилия. "Комментарии" рассказывали, что вулкан извергался всю ночь , но угрозы для населения не представлял.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.explica.co/pacaya-volcano-maintains-a-high-increase-in-activity-and-conred-issues-preventive-notices/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ