Вулкан в Гватемале засыпает пеплом все кругом: вот-вот начнется извержение



















Вулкан Пакая в Гватемале уже несколько дней увеличивает свою активность и выбрасывает в воздух столбы пепла, об этом сообщает Explica.

Вулкан Пакая готовится к извержению в Гватемале. Фото: Twitter

По данным Института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы, вулкан увеличивает свою стромболианскую активность, постоянно происходят взрывы, некоторые довольно мощные, что свидетельствует о готовности вулкана к извержению.

Пакая выбрасывает столбы пепла в западном и северо-западном направлениях на расстояние около 70 километров. Инстутутом было зафиксировано облако вулканического материала на высоте примерно 3000 — 3200 метров над уровнем моря, которое движется в северо-восточном направлении.

Были обнаружены также лавовые потоки длиной до 1,2 км в нескольких направлениях и вероятность появления новых.

В связи с этим власти объявили предупреждения о посещении территорий вокруг вулкана, а также подчеркнули необходимость для местных жителей наблюдать за активностью вулкана и быть готовыми к эвакуации в ближайшие специальные эвакуационные лагеря.

Также Управление гражданских полетов страны объявило "желтый" уровень опасности и предупредило пилотов о том, что зона распыления пепла вулканом превышает 1 км.

Во время предыдущего сильного извержения вулкана Пакая 27 мая 2010 погиб журналист, снимавший сюжет для телеканала.

Пакая — является активным вулканом с 1965 года, почти все это время он находится в состоянии активности "стромболианского" типа (взрывная деятельность происходит в течение длительного времени, иногда выбрасываются столбы пепла, но извержения как такового не происходит). Первое извержение вулкана Пакая произошло около 23 тысяч лет назад.

Недавно состоялось второе за два месяца извержение одного из европейский вулканов Этна, который находится на острове Сицилия. "Комментарии" рассказывали, что вулкан извергался всю ночь , но угрозы для населения не представлял.



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