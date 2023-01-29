Южноамериканская страна отклонила прошение о поставках боеприпасов для Украины

Президент Бразилии Лула да Силва запретил посылать боеприпасы для танков в Украину, несмотря на просьбы правительства Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Folha de S.Paulo.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Германия 25 января объявила, что отправит танки в Украину и разрешит реэкспорт другим странам. Кроме того, Шольц ищет боеприпасы для немецких танков, которые можно использовать в Украине. С этой просьбой германский канцлер обратился к правительству Бразилии.

Как сообщает Folha de S.Paulo командующий армией Бразилии Жулио Сезар де Арруда согласился отправить партию боеприпасов в Германию на сумму в 25 млн. бразильских реалов (около 180 млн. гривен), однако назвал одно условие. Эти боеприпасы не должны быть переданы в Украину, что не устраивало Берлин.

Но окончательную точку в вопросе о поставках боеприпасов в Украину снял Президент Бразилии Лула да Силва, заявивший, что "не стоит провоцировать россиян". Канцлер Германии Олаф Шольц должен встретиться с президентом Бразилии Лула да Силвой 30 января.

Несмотря на то, что Бразилия осудила на международном уровне российскую агрессию в Украине, южноамериканская страна придерживается нейтральной позиции по экономическим причинам и отказывается применять санкции против российской Федерации.

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