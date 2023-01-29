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Южноамериканская страна отклонила прошение о поставках боеприпасов для Украины

Немецкое правительство обратилось в Бразилию, чтобы получить у нее боеприпасы для своих танков, которые уедут в Украину. Президент южноамериканской страны отказался удовлетворить просьбу Германии.

сегодня, 15:30
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Автор:

Slava Kot

Президент Бразилии Лула да Силва запретил посылать боеприпасы для танков в Украину, несмотря на просьбы правительства Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Folha de S.Paulo.

Южноамериканская страна отклонила прошение о поставках боеприпасов для Украины

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Германия 25 января объявила, что отправит танки в Украину и разрешит реэкспорт другим странам. Кроме того, Шольц ищет боеприпасы для немецких танков, которые можно использовать в Украине. С этой просьбой германский канцлер обратился к правительству Бразилии.

Как сообщает Folha de S.Paulo командующий армией Бразилии Жулио Сезар де Арруда согласился отправить партию боеприпасов в Германию на сумму в 25 млн. бразильских реалов (около 180 млн. гривен), однако назвал одно условие. Эти боеприпасы не должны быть переданы в Украину, что не устраивало Берлин.

Но окончательную точку в вопросе о поставках боеприпасов в Украину снял Президент Бразилии Лула да Силва, заявивший, что "не стоит провоцировать россиян". Канцлер Германии Олаф Шольц должен встретиться с президентом Бразилии Лула да Силвой 30 января.

Несмотря на то, что Бразилия осудила на международном уровне российскую агрессию в Украине, южноамериканская страна придерживается нейтральной позиции по экономическим причинам и отказывается применять санкции против российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" писал о путешествии европейского дипломата на африканский континент. ЕС надеется, что эта африканская страна убедит Путина приостановить войну.

Также "Комментарии" писали о том, что два супердержава отклоняются от Путина и теперь Россия будет искать другие альтернативы.




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Источник: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/01/lula-veta-envio-de-municao-do-brasil-para-tanques-na-ucrania.shtml
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