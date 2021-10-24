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Задержан самый разыскиваемый наркобарон Колумбии

Колумбийская власть задержала главного наркобарона Дайро Антонио Осуга, более известного как Отониэль

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Колумбии в ходе масштабной операции удалось задержать главного наркобарона по прозвищу Отониэль. Он был схвачен полицейскими в провинции Антиокия.

Задержан самый разыскиваемый наркобарон Колумбии

Колумбия захватила Отониэля (Фото: twitter.com/IvanDuque)

Как сообщает ВВС, Дайро Антонио Осуга был вторым после Пабло Эскобара самым разыскиваемым наркобароном в стране. Длительное время преступник скрывался от полиции в сельской местности в сети убежищ и не использовал телефон. Но его удалось поймать в ходе масштабной операции, в которой были задействованы и военные, и полицейские, а также эксперты по разведке, что отслеживали передвижение наркоторговца с помощью спутниковых снимков. Отониэль был схвачен в провинции Антиокия, которая расположена недалеко от границы с Панамой. 

К слову, за его "голову" в США была объявлена награда в размере пяти миллионов долларов. 

Президент Колумбии Иван Дуке отметил, что задержание Отониэля — это тяжелый удар по наркотическому трафику в стране. Его задержанием сравнимо с "падением" Пабло Эскобара — лидера Медельинского картеля, которого называли "королем кокаина", ведь он контролировал около 80% торговли наркотиками. 

Напомним, в январе 2021 года в одном из аэропортов Нидерландов был задержан 57-летний Це Чи Лопа — один из самых разыскиваемых наркобаронов мира. В криминальном мире его называют "Эль Чапо из Азии". Наркобарон являлся главой преступного международного синдиката "Сэм Гор", контролирующего 40% или более рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что родной брат покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберт выпустил сгибаемый смартфон за 350 долларов.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59026214
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