Загадочная болезнь в Аргентине, возможно начало новой эпидемии

Три человека умерли в Аргентине от неизвестной формы пневмонии, еще семеро заразились загадочной болезнью. Медицинские эксперты уже исключили COVID-19, грипп и хантавирусы, нераспознанное заболевание вызывает обеспокоенность новой эпидемической вспышкой.

Загадочная болезнь в Аргентине. Фото из открытых источников

Все случаи неизвестного заболевания наблюдались в провинции Тукуман на северо-западе Аргентины. Чиновники и врачи выясняют происхождение болезни, симптомы которой проявляются в рвоте, высокой температуре и диарее.

Первые случаи были зарегистрированы у девяти человек. Восемь из них оказались медработники, а один пациент из отделения интенсивной терапии, а первые симптомы появились между 18 и 22 августа. Еще один пациент с подобными симптомами был госпитализирован второго сентября. Им оказался 81-летний житель города Тукуман, имевший отношение к больнице, считающейся местом вспышки новой болезни.

Пациентов проверили на 30 различных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 и грипп. Тесты оказались отрицательными.

Общим для этих пациентов тяжелое респираторное заболевание с двусторонней пневмонией и осложнениями на рентгене — очень похожи на коронавирус, но результаты тестов на коронавирус отрицательные, — сказал местным СМИ министр здравоохранения Луис Медина Руис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом заболевании из Индии. Тогда вирус обнаружили в двух индийских штатах, а всего заболели 82 ребенка. Врачи отмечают, что из-за ужасного опыта с COVID-19 они постараются как можно скорее исследовать болезнь и принять все возможные меры по безопасности.

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