Адвокат Путина: стало известно, что заявил Эрдоган о падении российской ракеты в Польше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Россия может быть не причастна к падению ракет в Польше. Об этом он заявил на саммите G20 на Бали, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Президент Турции заявил, что причиной инцидента могла стать техническая ошибка. Он призвал мировых лидеров на саммите G20 не спешить с критикой и обвинениями в адрес Москвы.

"Я встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Складывается общее впечатление, что эта ракета не российского производства, и это заявление открывает путь к определенным фактам, поэтому не стоит настаивать на том, что эта ракета была запущена из России. Это будет провокацией", — сказал он.

Говоря об эскалации ситуации в Украине Эрдоган вновь заявил, что важно возобновить переговоры для скорейшего установления мира.

Стоит отметить, что такие высказывания в защиту страны-агрессора от турецкого лидера звучат не первый раз. Ранее Реджеп Эрдоган уже высказывался против того, чтобы Запад увеличивал поставки вооружения в Украину. Такая тактика, по мнению Эрдогана, может лишь усугубить и затянуть конфликт. Интересно, что примерно в таком же ключе высказывался официальный Кремль, критикуя увеличение объёмов поставляемого Украине оружия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после падения российской ракеты в Польше министр обороны Украины Алексей Резников напомнил НАТО о просьбе, которую Запад так и не выполнил.





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