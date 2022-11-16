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Адвокат Путина: стало известно, что заявил Эрдоган о падении российской ракеты в Польше

Президент Турции Эрдоган не верит в причастность России к падению ракет в Польше

16 ноября 2022, 10:00 comments2125
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Россия может быть не причастна к падению ракет в Польше. Об этом он заявил на саммите G20 на Бали, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Адвокат Путина: стало известно, что заявил Эрдоган о падении российской ракеты в Польше

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Президент Турции заявил, что причиной инцидента могла стать техническая ошибка. Он призвал мировых лидеров на саммите G20 не спешить с критикой и обвинениями в адрес Москвы.

"Я встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Складывается общее впечатление, что эта ракета не российского производства, и это заявление открывает путь к определенным фактам, поэтому не стоит настаивать на том, что эта ракета была запущена из России. Это будет провокацией", — сказал он.

Говоря об эскалации ситуации в Украине Эрдоган вновь заявил, что важно возобновить переговоры для скорейшего установления мира.

Стоит отметить, что такие высказывания в защиту страны-агрессора от турецкого лидера звучат не первый раз. Ранее Реджеп Эрдоган уже высказывался против того, чтобы Запад увеличивал поставки вооружения в Украину. Такая тактика, по мнению Эрдогана, может лишь усугубить и затянуть конфликт. Интересно, что примерно в таком же ключе высказывался официальный Кремль, критикуя увеличение объёмов поставляемого Украине оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины: в Институте изучения войны назвали главные причины.

Также издание "Комментарии" сообщало – после падения российской ракеты в Польше министр обороны Украины Алексей Резников напомнил НАТО о просьбе, которую Запад так и не выполнил.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/16/russia-ukraine-war-live-news-emergency-g20-meeting-after-russian-made-missiles-land-in-poland
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comments

Обсуждения

Ігор

16 ноября 2022, 10:32

Неймовірно до чого маразм Байден довів світ і тепер не знає як дати цьому раду. Путін знов на крок по переду. Буде стріляти і казати про просту помилку або ракету ППО України або залишки збитої. НАТО перелякане, навіть якщо ракета летіла з Білорусі яка не під ядерною доктриною Росії. Центральне православне корумповане Зло з якого все починається ні при чому, воно ж попереджало. Зараз воно упивається відосиками. Так і постраждалому Сталіну допомогли, потім Зло окуповувало Світ. Чекаємо Китай на Тайвані - головне з розумом.

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