Адвокат Путина: стало известно, что заявил Эрдоган о падении российской ракеты в Польше

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Россия может быть не причастна к падению ракет в Польше. Об этом он заявил на саммите G20 на Бали, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Президент Турции заявил, что причиной инцидента могла стать техническая ошибка. Он призвал мировых лидеров на саммите G20 не спешить с критикой и обвинениями в адрес Москвы.
Говоря об эскалации ситуации в Украине Эрдоган вновь заявил, что важно возобновить переговоры для скорейшего установления мира.
Стоит отметить, что такие высказывания в защиту страны-агрессора от турецкого лидера звучат не первый раз. Ранее Реджеп Эрдоган уже высказывался против того, чтобы Запад увеличивал поставки вооружения в Украину. Такая тактика, по мнению Эрдогана, может лишь усугубить и затянуть конфликт. Интересно, что примерно в таком же ключе высказывался официальный Кремль, критикуя увеличение объёмов поставляемого Украине оружия.
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Также издание "Комментарии" сообщало – после падения российской ракеты в Польше министр обороны Украины Алексей Резников напомнил НАТО о просьбе, которую Запад так и не выполнил.
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Обсуждения
Новости
Ігор
16 ноября 2022, 10:32
Неймовірно до чого маразм Байден довів світ і тепер не знає як дати цьому раду. Путін знов на крок по переду. Буде стріляти і казати про просту помилку або ракету ППО України або залишки збитої. НАТО перелякане, навіть якщо ракета летіла з Білорусі яка не під ядерною доктриною Росії. Центральне православне корумповане Зло з якого все починається ні при чому, воно ж попереджало. Зараз воно упивається відосиками. Так і постраждалому Сталіну допомогли, потім Зло окуповувало Світ. Чекаємо Китай на Тайвані - головне з розумом.