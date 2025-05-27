Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели переговоры в Москве, чтобы обсудить "усилия" по прекращению войны в Украине. В частности, дальнейшее развитие после переговоров в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Хакан Фидан находится с двухдневным визитом в России, где также встретился с главным переговорщиком Москвы Владимиром Мединским и планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме темы Украины, во время переговоров подымался вопрос двусторонних отношений, обсуждались экономические и энергетические темы.

На сегодняшний день ни в Киеве, ни в Москве не готовы назвать дату следующего раунда переговоров между украинской и российской делегациями, но Турция готова принять их.

В конце мая стороны провели обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" и предоставить письменные условия возможного прекращения огня.

Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", а в ближайшее время Хакан Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.

Российские источники сообщили, что рассматривают также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциальные площадки для мирных переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время поездки Фидан акцентировал на приверженности Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне боятся ехать в Ватикан на переговоры: предложили 5 стран для встречи.



