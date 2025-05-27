logo

BTC/USD

109461.66

ETH/USD

2652.18

LTC/USD

95.58

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Анкара активнее включается в переговоры: зачем глава МИД Турции после Москвы отправится в Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Анкара активнее включается в переговоры: зачем глава МИД Турции после Москвы отправится в Киев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже провел встречу с Путиным в Москве

сегодня, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели переговоры в Москве, чтобы обсудить "усилия" по прекращению войны в Украине. В частности, дальнейшее развитие после переговоров в Стамбуле. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Анкара активнее включается в переговоры: зачем глава МИД Турции после Москвы отправится в Киев

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Хакан Фидан находится с двухдневным визитом в России, где также встретился с главным переговорщиком Москвы Владимиром Мединским и планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме темы Украины, во время переговоров подымался вопрос двусторонних отношений, обсуждались экономические и энергетические темы.

На сегодняшний день ни в Киеве, ни в Москве не готовы назвать дату следующего раунда переговоров между украинской и российской делегациями, но Турция готова принять их.

В конце мая стороны провели обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" и предоставить письменные условия возможного прекращения огня.

Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", а в ближайшее время Хакан Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.

Российские источники сообщили, что рассматривают также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциальные площадки для мирных переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время поездки Фидан акцентировал на приверженности Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне боятся ехать в Ватикан на переговоры: предложили 5 стран для встречи.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-turkish-foreign-minister-discuss-ukraine-peace-efforts-source-says-2025-05-27/
Теги:

Новости

Все новости