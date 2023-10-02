Анкара больше ничего не ждет: Эрдоган сделал заявление о вступлении Турции в ЕС

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Кравцев Сергей
Турция не будет принимать каких-либо новых требований или условий для вступления в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Анадолу".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Турецкий президент заявил, что Турция выполнила все обещания, которые она дала Европейскому Союзу, но блок не выполнил почти ни одно из своих обещаний.
Президент Турции отметил, что если ЕС откажется от визового режима, который блок, по его словам, использует как завуалированную санкцию против Анкары, то он "исправит свои ошибки".
Эрдоган также добавил, что все реформы, осуществленные за последние 21 год в сфере прав и свобод были проведены не потому, что кто-то этого хотел, а потому, что "нация заслуживает лучшего и современного".
Он также заявил, что Турция больше не может терпеть новые навязывания и новые условия для вступления его страны в ЕС.
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