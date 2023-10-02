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Анкара больше ничего не ждет: Эрдоган сделал заявление о вступлении Турции в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция выполнила все обещания, которые она дала Европейскому Союзу, но в ответ ничего не последовало

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Турция не будет принимать каких-либо новых требований или условий для вступления в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Анадолу".

Анкара больше ничего не ждет: Эрдоган сделал заявление о вступлении Турции в ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент заявил, что Турция выполнила все обещания, которые она дала Европейскому Союзу, но блок не выполнил почти ни одно из своих обещаний.


"Даже несмотря на смену администраций, не изменилось несправедливое и предвзятое отношение Европейского Союза к нашей стране, которое несовместимо с принципом лояльности... Как у Турции, у нас нет никаких ожиданий от Европейского Союза, где нас заставляют ждать уже 60 лет", — сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что если ЕС откажется от визового режима, который блок, по его словам, использует как завуалированную санкцию против Анкары, то он "исправит свои ошибки".

"Если нет, то они полностью потеряют право иметь от нас какие-либо ожидания в политическом, социальном, экономическом и военном плане. Если они намерены прекратить процесс обретения полноправного членства, который сейчас превратился в пустые разговоры, это тоже их личное дело", — сказал он.

Эрдоган также добавил, что все реформы, осуществленные за последние 21 год в сфере прав и свобод были проведены не потому, что кто-то этого хотел, а потому, что "нация заслуживает лучшего и современного".

Он также заявил, что Турция больше не может терпеть новые навязывания и новые условия для вступления его страны в ЕС.

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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-bu-sabah-iki-caninin-etkisiz-hale-getirildigi-eylem-terorun-son-cirpinislaridir/3005113
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