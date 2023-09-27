Как отреагирует Запад на ультиматум Эрдогана – что будет с членством Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, согласившийся в июле на вступление Швеции в НАТО, выдвигает новые условия для того, чтобы турецкий парламент ратифицировал соответствующее решение. То, по его словам, Швеция якобы не выполняет взятые на себя обязательства. То увязывает всё с продажей американских истребителей F-16 своей стране (мол, лишь тогда ратификация заявки Швеции пройдет через турецкий парламент). Как оцениваете действия Турции в данной ситуации? К чему всё в итоге может прийти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Не факт, что Турция получит американские истребители

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер напоминает, что в октябре возобновляет работу турецкий парламент после каникул. И Эрдогану критично важно до того решить вопрос с F-16.

"Перед июльским саммитом НАТО президент Турции, действительно, говорил, что он не против того, чтобы Швеция стала членом Альянса. Но решение принимает парламент. Учитывая, что для Турции важно получить истребители F-16 и модернизационные пакеты к ним, последний существенный рычаг влияния – это как раз допуск Швеции к членству в НАТО. И был хороший повод поставить этот вопрос на паузу, пока парламент не вернется с каникул. При этом Эрдоган уточнял, что, в случае необходимости, Комитет по иностранным делам может экстренно собраться, чтобы решить вопрос по Швеции. Но так как вопрос с поставками F-16 решен не был, Швеция до сих пор не получила "зеленый свет" от Турции. Если в октябре парламент этого не сделает, очевидно, что получим дипломатический кризис между Турцией и странами Запада. Что официальной Анкаре точно не надо — по экономической, безопасностной и прочей логике. Если же турецкий парламент поддерживает евроатлантические устремления Швеции, то отношения с Западом улучшаются. Но не факт, что Турция получит американские истребители", – поясняет аналитик.

И получается, продолжает она, что вопрос F-16 для Турции всё плотнее увязывается с путевкой в НАТО для Швеции. По словам турецкой стороны, Швеция якобы не выполнила ранее взятые на себя обязательства. Но дело, скорее всего, не в этом, считает Евгения Габер. Тем более, что уже были попытки увязать "добро" от Турции на Швецию в НАТО с "добром" для Турции на членстве в ЕС. Теперь вот делается самолетный акцент.

"При этом очевидно, что часть требований Турции – справедлива. Действительно, есть проблемы с курдскими террористическими силами, есть ряд других болезненных моментов. В свою очередь, Швеция проголосовала новое антитеррористическое законодательство. Но не может выдать некоторых своих граждан, как того требует Турция. Ведь это не соответствует либеральным, демократическим нормам, очень чувствительным для Швеции", – подчеркивает эксперт.

Понятно, отмечает она, что Турция хочет использовать выпавший ей шанс, чтобы получить максимум возможного. И тут присутствует элемент дипломатического торга.

"Скорее всего, получив от Запада четкие сигналы, что более он ни на какие уступки Турции не пойдет, та пропустит Швецию в НАТО, – считает Евгения Габер. – Но откладывать решение этого вопроса будет максимально (не исключено, что до 2024 года, когда в Турции намечены местные выборы – и действующей власти важно подойти к ним с позитивными новостями), надеясь получить максимальные же бенефиты".

Эрдоган пытается выбить максимум

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким комментарием:

"Эрдоган действует, как действовал и раньше. Он пытается выбить максимум из сделки по Швеции. Тем более, что пока не получил того, что ему обещали. Включая продажу Турции самолетов F-16 – как минимум. Как максимум – еще и выдачу Швецией нескольких подозреваемых Турцией в различных преступлениях".

Пока не выполнены хоть какие-то требования, Анкара будет затягивать решение вопроса с допуском Швеции в НАТО, уверен эксперт.

"Но я убежден, что, в конце концов, Турция пропустит Швецию в Альянс", – говорит Илия Куса.

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