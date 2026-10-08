Анкара сделала новое заявление о перемирии в Черном море

Война в Черном море остается одним из ключевых вопросов политики безопасности Турции. Об этом заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер, подчеркнув особое географическое положение государства.

Турция. Фото: из открытых источников

По словам министра, Турция находится в центре региона, где происходят события, способные напрямую влиять не только на соседние страны, но и на международную безопасность в целом.

Среди основных вызовов Гюлер выделил ситуацию на Ближнем Востоке, войну в Черном море и процессы на Кавказе. По его словам, Анкара внимательно оценивает последствия боевых действий для стабильности в Черноморском регионе.

При этом Турция намерена придерживаться осторожной линии и не отказываться от сбалансированного подхода. Гюлер подчеркнул, что Анкара продолжает внимательно следить за развитием событий и стремится сохранить стабильность в регионе.

Отдельное внимание турецкие власти уделяют Кавказу. По словам министра, Турция поддерживает установление долгосрочного мира, укрепление региональной безопасности и развитие возможностей для сотрудничества между странами.

Заявление Гюлера демонстрирует, насколько важным для Анкары остается развитие ситуации вокруг Черного моря. Для Турции этот регион имеет не только военное, но и стратегическое значение — в том числе из-за его непосредственной близости к турецким границам и роли в системе региональной безопасности.

На фоне продолжающейся войны в Украине Анкара продолжает балансировать между необходимостью учитывать риски для собственной безопасности и стремлением сохранять дипломатические каналы с различными сторонами конфликта.

Таким образом, в Турции рассматривают войну в Черном море не как изолированный конфликт, а как один из факторов, способных серьезно изменить расстановку сил во всем регионе.

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