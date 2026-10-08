Анкара зробила нову заяву про перемир'я у Чорному морі

Війна у Чорному морі залишається одним із ключових питань політики безпеки Туреччини. Про це заявив міністр національної оборони країни Яшар Гюлер, наголосивши на особливому географічному становищі держави.

Туреччина. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, Туреччина знаходиться в центрі регіону, де відбуваються події, здатні безпосередньо впливати не лише на сусідні країни, а й на міжнародну безпеку загалом.

Серед основних викликів Гюлер виділив ситуацію на Близькому Сході, війну у Чорному морі та процеси на Кавказі. За його словами, Анкара уважно оцінює наслідки бойових дій для стабільності у Чорноморському регіоні.

При цьому Туреччина має намір дотримуватись обережної лінії та не відмовлятися від збалансованого підходу. Гюлер підкреслив, що Анкара продовжує уважно стежити за розвитком подій та прагне зберегти стабільність у регіоні.

Окрему увагу турецька влада приділяє Кавказу. За словами міністра, Туреччина підтримує встановлення довгострокового миру, зміцнення регіональної безпеки та розвиток можливостей для співпраці між країнами.

Заява Гюлера демонструє, наскільки важливим для Анкари залишається розвиток ситуації навколо Чорного моря. Для Туреччини цей регіон має не лише військове, а й стратегічне значення — у тому числі через його безпосередню близькість до турецьких кордонів та роль у системі регіональної безпеки.

На тлі війни в Україні Анкара продовжує балансувати між необхідністю враховувати ризики для власної безпеки і прагненням зберігати дипломатичні канали з різними сторонами конфлікту.

Таким чином, у Туреччині розглядають війну в Чорному морі не як ізольований конфлікт, а як один із факторів, здатних серйозно змінити розстановку сил у всьому регіоні.

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