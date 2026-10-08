logo_ukra

BTC/USD

83048

ETH/USD

2565.53

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина Анкара зробила нову заяву про перемир'я у Чорному морі
commentss НОВИНИ Всі новини

Анкара зробила нову заяву про перемир'я у Чорному морі

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що Анкара уважно відстежує наслідки війни для регіональної безпеки

8 жовтня 2026, 12:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Війна у Чорному морі залишається одним із ключових питань політики безпеки Туреччини. Про це заявив міністр національної оборони країни Яшар Гюлер, наголосивши на особливому географічному становищі держави.

Анкара зробила нову заяву про перемир'я у Чорному морі

Туреччина. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, Туреччина знаходиться в центрі регіону, де відбуваються події, здатні безпосередньо впливати не лише на сусідні країни, а й на міжнародну безпеку загалом.

Серед основних викликів Гюлер виділив ситуацію на Близькому Сході, війну у Чорному морі та процеси на Кавказі. За його словами, Анкара уважно оцінює наслідки бойових дій для стабільності у Чорноморському регіоні.

При цьому Туреччина має намір дотримуватись обережної лінії та не відмовлятися від збалансованого підходу. Гюлер підкреслив, що Анкара продовжує уважно стежити за розвитком подій та прагне зберегти стабільність у регіоні.

Окрему увагу турецька влада приділяє Кавказу. За словами міністра, Туреччина підтримує встановлення довгострокового миру, зміцнення регіональної безпеки та розвиток можливостей для співпраці між країнами.

Заява Гюлера демонструє, наскільки важливим для Анкари залишається розвиток ситуації навколо Чорного моря. Для Туреччини цей регіон має не лише військове, а й стратегічне значення — у тому числі через його безпосередню близькість до турецьких кордонів та роль у системі регіональної безпеки.

На тлі війни в Україні Анкара продовжує балансувати між необхідністю враховувати ризики для власної безпеки і прагненням зберігати дипломатичні канали з різними сторонами конфлікту.

Таким чином, у Туреччині розглядають війну в Чорному морі не як ізольований конфлікт, а як один із факторів, здатних серйозно змінити розстановку сил у всьому регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сеул жорстко відповів Києву на звинувачення у постачанні палива Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини