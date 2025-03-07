Быстрое перемирие в Украине: Эрдоган озвучил свою позицию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает идею достижения справедливого, крепкого и достойного мира между Россией и Украиной. По его словам, для этого необходим жесткий дипломатический фундамент, на основе которого Киев и Москва сядут за стол переговоров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган выступил на "Встречи лидеров стран-единомышленников", где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. По его словам, Анкара ожидает, что Европейский Союз займет стратегическую и дальновидную позицию по присоединению Турции.

"Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам", — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции сказал, что для достижения справедливого, крепкого и достойного мира между Украиной и Россией необходим "жесткий дипломатический фундамент, на основе которого противоборствующие стороны сядут за стол переговоров".

"Турция поддерживает инициативу по скорейшему прекращению огня и атак в воздухе и на море в конфликте РФ и Украины как мера укрепления доверия между сторонами", — заявил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что ожидает, что ЕС включит Турцию в свои программы по закупке оборонной продукции и реконструкции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган сделал заявление о войне в Украине, где признался в желании закончить ее в 2025 году. По его словам, ключевым приоритетом для Анкары в этом году будет оставаться достижение мира.

Также "Комментарии" писали, что Турция окончательно определилась, чей Крым в войне между Украиной и Россией.