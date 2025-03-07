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Быстрое перемирие в Украине: Эрдоган озвучил свою позицию

Эрдоган поддержал прекращение огня на войне в Украине, однако на условиях жесткого фундамента дипломатии.

7 марта 2025, 14:53
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Slava Kot

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает идею достижения справедливого, крепкого и достойного мира между Россией и Украиной. По его словам, для этого необходим жесткий дипломатический фундамент, на основе которого Киев и Москва сядут за стол переговоров.

Быстрое перемирие в Украине: Эрдоган озвучил свою позицию

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган выступил на "Встречи лидеров стран-единомышленников", где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. По его словам, Анкара ожидает, что Европейский Союз займет стратегическую и дальновидную позицию по присоединению Турции.

"Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам", — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции сказал, что для достижения справедливого, крепкого и достойного мира между Украиной и Россией необходим "жесткий дипломатический фундамент, на основе которого противоборствующие стороны сядут за стол переговоров".

"Турция поддерживает инициативу по скорейшему прекращению огня и атак в воздухе и на море в конфликте РФ и Украины как мера укрепления доверия между сторонами", — заявил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что ожидает, что ЕС включит Турцию в свои программы по закупке оборонной продукции и реконструкции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган сделал заявление о войне в Украине, где признался в желании закончить ее в 2025 году. По его словам, ключевым приоритетом для Анкары в этом году будет оставаться достижение мира.

Также "Комментарии" писали, что Турция окончательно определилась, чей Крым в войне между Украиной и Россией.



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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%
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