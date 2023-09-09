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Цена зернового соглашения: на саммите G20 Эрдоган просит выполнить ультиматум Путина

Сейчас Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений и снова подключить Россию к системе SWIFT

сегодня, 11:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 пойти на встречу России, выполнив основные требования, которые ранее озвучивал российский диктатор Владимир Путин. Это, по словам турецкого лидера, откроет путин к возобновлению зернового соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Цена зернового соглашения: на саммите G20 Эрдоган просит выполнить ультиматум Путина

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган, который проделал большую работу, чтобы заключить первоначальную Черноморскую зерновую инициативу в 2022 году, сейчас пытается во время встреч за закрытыми дверями с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели, прийти к согласию относительно требований Москвы.


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Издание сомневается, что убеждение и призывы президента Турции подействую на саму Украину и ее союзников во главе с США, но уже сама ситуация говорит о многом, в частности. О том, что Эрдоган впервые оказался в сложной ситуации, пытаясь "балансировать" между сторонами на фоне вторжения российских войск в Украину. Турция стремится возобновить поставки в рамках соглашения, поддержанного ООН, из которого Россия вышла в июле.

Отметим, интересно, что вчера издание "Bild" опубликовало новость о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".

Читайте также на портале "Комментарии" — сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-09/erdogan-urges-g-20-leaders-to-meet-russian-demands-on-grain-deal?srnd=premium-europe
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