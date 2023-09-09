Цена зернового соглашения: на саммите G20 Эрдоган просит выполнить ультиматум Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 пойти на встречу России, выполнив основные требования, которые ранее озвучивал российский диктатор Владимир Путин. Это, по словам турецкого лидера, откроет путин к возобновлению зернового соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган, который проделал большую работу, чтобы заключить первоначальную Черноморскую зерновую инициативу в 2022 году, сейчас пытается во время встреч за закрытыми дверями с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели, прийти к согласию относительно требований Москвы.

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Издание сомневается, что убеждение и призывы президента Турции подействую на саму Украину и ее союзников во главе с США, но уже сама ситуация говорит о многом, в частности. О том, что Эрдоган впервые оказался в сложной ситуации, пытаясь "балансировать" между сторонами на фоне вторжения российских войск в Украину. Турция стремится возобновить поставки в рамках соглашения, поддержанного ООН, из которого Россия вышла в июле.

Отметим, интересно, что вчера издание "Bild" опубликовало новость о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновом соглашении".

Читайте также на портале "Комментарии" — сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



