Действительно ли уже началась подготовка встречи Зеленского с Путиным: что заявил глава МИД Турции

Украина и Россия пришли к пониманию, что необходимо провести встречу президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Турецкий министр отметил, что война России против Украины привела к серьезным региональным и глобальным последствиям.

"Помимо гуманитарной трагедии, целые города разрушены — это с одной стороны, а с другой — мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к более масштабной войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется всё, кроме ядерного оружия", — добавил топ-дипломат.

Он акцентировал, что во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорным делегациям предстоит большая работа", — считает Фидан.

Глава турецкого МИДа добавил, что по мере продвижения переговоров он наблюдает проявление воли к поиску компромисса. И если процесс продолжится в том же духе, то "может быть найдено промежуточное решение".

"У всех есть козырь, который они не раскрывают. Мы пытаемся создать для этого условия", — добавил он, не уточнив, что имеет в виду.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько продолжается полномасштабная война России против Украины, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды, чтобы именно его страна стала площадкой для реальных мирных переговоров о прекращении войны. Именно поэтому, реализуя свой план, президент Турции на этой неделе хочет поговорить по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. Заявление турецкого лидера приводит Anadolu Agency.



