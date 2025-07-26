Действительно ли уже началась подготовка встречи Зеленского с Путиным: что заявил глава МИД Турции

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Кравцев Сергей
Украина и Россия пришли к пониманию, что необходимо провести встречу президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Хакан Фидан. Фото: из открытых источников
Турецкий министр отметил, что война России против Украины привела к серьезным региональным и глобальным последствиям.
Он акцентировал, что во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.
Глава турецкого МИДа добавил, что по мере продвижения переговоров он наблюдает проявление воли к поиску компромисса. И если процесс продолжится в том же духе, то "может быть найдено промежуточное решение".
Читайте также на портале "Комментарии" — сколько продолжается полномасштабная война России против Украины, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды, чтобы именно его страна стала площадкой для реальных мирных переговоров о прекращении войны. Именно поэтому, реализуя свой план, президент Турции на этой неделе хочет поговорить по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. Заявление турецкого лидера приводит Anadolu Agency.