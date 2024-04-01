Эпоха Эрдогана подходит к концу: какое фиаско в Турции потерпела партия власти

Партия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре – крупнейших городах Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по данным предварительного подсчета голосов, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу опережает своего соперника от партии президента.

Согласно данным 79,77% избирательных урн, открытых в Стамбуле, крупнейшем городе Европы с населением более 16 миллионов человек, Имамоглу получил 50,53% поддержки по сравнению с 40,73% за кандидата от ПСР Мурата Курума, бывшего министра в правительстве Эрдогана.

Частичные официальные результаты, объявленные государственным агентством "Анадолу", свидетельствуют, что Партия справедливости и развития и ее главный союзник лишились должностей мэров в 10 крупных городах, включая Бурсу и Балыкесир на индустриальном северо-западе.

Согласно этим результатам, Партия справедливости и развития лидирует по всей стране с почти 1% голосов. Это первый показатель за 35 лет. Доцент политологии в Стамбульском университете Богазичи Мерт Арсланалп заявил, что это было "самое серьезное поражение Эрдогана на выборах" с тех пор, когда он пришел к власти в 2002 году.

Отметим, в воскресенье, 31 марта, в Турции проходили местные выборы. Обычно местные выборы в Турции рассматриваются аналитиками как показатель поддержки Эрдогана и устойчивости оппозиции. В преддверии голосования Эрдоган заявлял, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.

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