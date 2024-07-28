Эрдоган дал пощечину 5-летнему мальчику, который не поцеловал ему руку (ВИДЕО)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал объектом внимания медиа после инцидента на церемонии вручения ключей от квартир семьям, пострадавшим от прошлогоднего землетрясения в Риге. Эрдоган дал легкую оплеуху маленькому мальчику, который не поцеловал его руку в знак уважения, как это принято в турецкой традиции. Соответствующие кадры распространили турецкие СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников

Семья с двумя маленькими сыновьями поднялась на сцену, где первым к президенту подбежал 5-летний мальчик. Эрдоган протянул ему руку ладонью вниз, ожидая поцелуя. Когда этого не произошло, президент дал мальчику легкую оплеуху. После подсказки взрослых мальчик поцеловал руку и прижал ее ко лбу, согласно традиции. Второй мальчик, подойдя к Эрдогану, обнял его, но целовать руку не стал. После этого президент предоставил детям по денежной купюре.

В Турции до сих пор широко распространена традиция целовать руку старшим в знак уважения и уважения. Этот обычай особенно практикуется во время праздничных событий, таких как Курбан Байрам и Рамазан Байрам, а также во время семейных встреч. Младшие члены семьи целуют руку старшим, а затем подносят ее ко лбу, демонстрируя почет и уважение к старшему поколению. Эта традиция имеет глубокие корни в турецкой культуре и отражает важность семейных связей и уважительного отношения к старшим.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган сделал предложение Зеленскому. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна заинтересована в возобновлении работы Черноморского зернового коридора. И именно эта тема была ключевой при его разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом Эрдоган сообщил при подходе к СМИ по прибытию с саммита НАТО в США, пишет турецкое агентство Anadolu.



