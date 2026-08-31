Эрдоган готовится озадачить Путина новым предложением по войне в Украине: детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что одним из ключевых вопросов разговора станет война в Украине и возможное посредничество Анкары в переговорном процессе. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в турецком правительстве.

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По информации российского издания, Эрдоган должен в очередной раз заявить Путину, что Турция готова предоставить площадку и способствовать поиску дипломатического решения.

"Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта в Украине и выступить посредником между сторонами", – утверждает собеседник агентства.

Как пишут российские СМИ, встреча Эрдогана и Путина якобы запланирована на саммите ШОС, который должен состояться 31 августа — 1 сентября. Среди тем, которые могут обсуждать участники, называют войну России против Украины, ситуацию в Черном море и международную безопасность. В то же время на вечер 31 августа официального подтверждения запланированной встречи и ее повестки дня со стороны Анкары не было.

Ожидается, что в мероприятиях ШОС также примут участие лидер Китая Си Цзиньпин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и представители других государств организации. Таким образом, украинский вопрос может стать одним из предметов дипломатических контактов Путина с лидерами стран, сохраняющих отношения с Москвой.

Турция уже не раз предлагала свои посреднические услуги и принимала переговоры представителей Украины и России. В последнее время Москва демонстрирует сдержанное отношение к возвращению переговорного процесса на турецкую площадку. В Кремле также заявляли, что возможная встреча лидеров Украины, США и РФ, по их мнению, должна состояться только после предварительного согласования ключевых договоренностей.

Портал "Комментарии" уже писал, что реальные переговоры по завершению войны могут начаться весной, однако остается сценарий, при котором Владимир Путин удастся заставить к договоренностям раньше. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко, анализируя перспективы дипломатического урегулирования и дальнейшие планы Кремля.