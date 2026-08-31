Ердоган готується спантеличити Путіна новою пропозицією щодо війни в Україні: деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може провести зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Очікується, що одним із ключових питань розмови стане війна в Україні та можливе посередництво Анкари у переговорному процесі. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости, посилаючись на неназване джерело в турецькому уряді.

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За інформацією російського видання, Ердоган має вкотре заявити Путіну, що Туреччина готова надати майданчик і сприяти пошуку дипломатичного рішення.

"Турецька сторона заявить про готовність Анкари сприяти врегулюванню конфлікту в Україні та виступити посередником між сторонами", — стверджує співрозмовник агентства.

Як пишуть російські ЗМІ, зустріч Ердогана та Путіна нібито запланована під час саміту ШОС, який має відбутися 31 серпня — 1 вересня. Серед тем, які можуть обговорювати учасники, називають війну Росії проти України, ситуацію в Чорному морі та міжнародну безпеку. Водночас станом на вечір 31 серпня офіційного підтвердження запланованої зустрічі та її порядку денного з боку Анкари не було.

Очікується, що в заходах ШОС також братимуть участь лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Ірану Масуд Пезешкіан та представники інших держав організації. Таким чином, українське питання може стати одним із предметів дипломатичних контактів Путіна з лідерами країн, які зберігають відносини з Москвою.

Туреччина вже неодноразово пропонувала свої посередницькі послуги та приймала переговори представників України й Росії. Водночас останнім часом Москва демонструє стримане ставлення до повернення переговорного процесу на турецький майданчик. У Кремлі також заявляли, що можлива зустріч лідерів України, США та РФ, на їхню думку, повинна відбутися лише після попереднього узгодження ключових домовленостей.

Портал "Коментарі" вже писав, що реальні переговори щодо завершення війни можуть розпочатися навесні, однак залишається сценарій, за якого Володимира Путіна вдасться змусити до домовленостей раніше. Про це заявив політолог Ігор Чаленко, аналізуючи перспективи дипломатичного врегулювання та подальші плани Кремля.