Эрдоган хочет поддержать инициативу Путина: какой скандальный закон может принять Турция

Турция приблизилась к тому, чтобы ввести новый закон против иностранного влияния на вопросы, которые могут навредить национальным интересам. Общество и медиа-группы опасаются, что такой закон используют для подавления инакомыслия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Турция и Россия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, законодательство, которое в ближайшие дни будет обсуждаться в турецком парламенте, призвано обуздать тех, кто работает против "безопасности государства или его внутренних, или внешних политических интересов" под влиянием или по указанию иностранной страны или организации.

Согласно законопроекту, наказание может составлять до семи лет заключения.

Этот шаг является частью более широкого судебного пакета, предложенного Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Законопроект напоминает закон об иностранных агентах, принятый недавно в Грузии, который вызвал осуждение западных государств и привел к массовым протестам.

Судебные эксперты и журналисты выразили обеспокоенность по поводу двусмысленности и широких формулировок закона. По их словам, политические интересы Турции могут меняться, и власть может использовать эту неопределенность для подавления любой критики в адрес правительства.

Депутат от главной оппозиционной Республиканской народной партии Инан Акгун Алп заявил, что законопроект подготовит почву для "гораздо более репрессивной среды".

Интересно, что в настоящее время законы об иностранных агентах действуют в двух странах постсоветского пространства. Первооткрывателем инициативы является Российская Федерация — там подобный закон был принят еще в 2012 году. Согласно ему любой, кто получает "поддержку" из-за пределов России, либо находится под "влиянием" из-за пределов России, зарегистрировался и объявил себя "иностранным агентом".

14 мая 2024 года похожий законопроект "О прозрачности иностранного влияния" одобрил парламент Грузии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров раскритиковал Турцию: какая причина.



